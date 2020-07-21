Cildinizi Baştan Yaratacak Retinol İçeren En İyi Ürünler

Cilt bakımının olmazsa olmazı olan retinoller, bakım ritüelimizde hiç olmadığı kadar söz sahibi artık.

Neden cilt bakımında retinol kullanılmalı? +

Söz konusu kırışıkları azaltmak ise, hücre yenilenmesini hızlandıran, kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltan retinol en etkili çözümlerden birini sunabilir.

Bir A vitamini türevi olan Retinol; akneyi tedavi etmek, siyah noktalardan arınmak ve gözeneklerde biriken ölü hücrelerden kurtulmak dışında ince çizgi ve kırışıklıkları tedavi etmede de oldukça başarılı bir içerik.

Retinol içeren en iyi ürünler hangileri? +

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum – 60 Pieces

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum – 60 Pieces

Bu serum kapsülleri; hayalinizdeki retinol içeriği olabilir. İçeriğindeki nemlendirici seramidler sayesinde kurulukla da savaşabilirsiniz.

La Roche-Posay Redermic [R] Anti-Wrinkle Retinol Treatment

La Roche-Posay Redermic [R] Anti-Wrinkle Retinol Treatment

İlk kez retinol kullanacaklar için harika bir seçenek. Markanın diğer minimalist formülleri gibi, bu da hassas ciltlere uygun; paraben, renklendirici ve parfüm içermiyor. Uygun fiyatı da cabası!

The Ordinary Granactive Retinoid 2% in Squalane

The Ordinary Granactive Retinoid 2% in Squalane

Etkili içerikleri uygun fiyata satmasıyla bilinen The Ordinary; retinoid konusunda da şaşırtmıyor. Bu ürün; cildi ağırlaştırmadan yaşlanma belirtilerine karşı daha iyi sonuçlar veriyor.

Dermalogica Retinol Oil 30ml

Dermalogica Retinol Oil 30ml

Salisilik asit gibi kimyasal eksfoliyanlar ile retinolü bir arada kullanmak normalde tavsiye edilen bir şey değil ancak Dermalogica bu sorunu çözmüş görünüyor. Formülünde ayrıca argan, altın jojoba ve kuşburnu tohumu yağı bulunduruyor. Bu da daha güçlü bir cilt bariyeri demek.

First Aid Beauty Skin Lab Retinol Serum 0.25% Pure Concentrate

First Aid Beauty Skin Lab Retinol Serum 0.25% Pure Concentrate

Eğer retinol dünyasında henüz yeniyseniz; bu sizin için harika bir başlangıç serumu olacak. Hassas ciltler için yaratılan formülünde C ve E vitaminleri, aloe vera ve genellikle Retinol ürünleri ile ilişkili tahriş ve kızarıklıkları engellemek için kolloidal yulaf ezmesi bulunuyor.

Perricone MD OVM Serum

Perricone MD OVM Serum

En kolay irrite olan ciltlerde bile tahrişe sebep olmayan bu ürün; retinolü kontrol etmek için cilt ile arasında siper oluşturuyor.

Paula’s Choice RESIST 1% Retinol Booster

Paula’s Choice RESIST 1% Retinol Booster

Bu yoğun retinol içeren ürünü; eğer ilk kez uygulayacaksanız haftada bir ile başlayın.

Kate Somerville DermalQuench Liquid Lift Retinol Advanced Resurfacing Treatment

Kate Somerville DermalQuench Liquid Lift Retinol Advanced Resurfacing Treatment

Los Angeles orijinli estetisyen Kate Somerville’in yarattığı ve ünlülerin favorisi olan oksijen terapisinin topikal versiyonu olan bu ürün; retinol içeriği ile hayallerinizdeki cilde kavuşmanızı sağlayacak.