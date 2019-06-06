Cildinizi Kötü Hissettiğiniz Günlerde Uygulayabileceğiniz Makyaj Hileleri

Makyaj rutinimiz bazen özel sorunlar için yeterli gelmeyebiliyor. İşte tam bu noktada makyajımızı o soruna yönelik yapmamız gerekiyor.

İşte cildinizi kötü hissettiğiniz günlerde uygulayabileceğiniz, soruna yönelik makyaj hileleri:

Koyu Halkalar

Bu konuda tek seçeneğinizin concealer olduğunu düşünmeyin. Ama asıl önemli olanın ince katmanlar uygulamak olduğunu unutmayın.

Özellikle şişliği giderecek krem uygulamak büyük ölçüde işinize yarayacaktır. Fazla yağlı olmayan bir krem kullanarak; göz makyajınızın dağılmamasını sağlayabilirsiniz.

Göz kremi ve fondöten işleminin arasında ise renk eşitleyici kullanmalısınız. Mavi, gri ya da kahverengi pigmentasyonlu göz altları için şeftali, turuncu ya da terracotta tonlarını denemek en iyi seçim olacaktır.

The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

Stila Cosmetics Correct & Perfect All-in-One Correcting Palette

Glossier Stretch Concealer

Kızarıklıklar

Rosacea, güneş yanığı veya alerjik reaksiyon... Nedeni farketmeksizin kızarıklık görünümünü minimuma indirgemeniz mümkün. Yeşil renk eşitleyiciler kızarıklıklar için her zaman en iyi çözümdür.

Kızarıklıkları eşitledikten sonra nemli BeautyBlender ile fondöten uygulayın.

Vichy Dermablend Fluid Corrective Foundation

Yağlanmaya bağlı parlama

Eğer cildinizin parlamasından yorulduysanız; bir serum ile yağ dengesini sağlamanız gerek. Sonrasında yağsız bir fondöten kullanarak kadifemsi bir doku elde edin. İyi bir pudrayı da unutmamak gerek.

Yağsız bir sabitleme spreyi ile de "cakey" bir görünümün önüne geçin.

NYX Professional Cosmetics Shine Killer Primer

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation

RMS Beauty 'Un' Powder Finishing Powder

Geniş gözenekler

Gözenekler maalesef en zorlu dezavantajlardan biri. Özellikle cildiniz tıkanmışsa veya nemsiz kalmışsa... Eğer zamanınız varsa kil maskesi uygulayın; sonrasında ise nem dengesi sağlayıcı bir serum ile cildinizi nemlendirin.

İş makyaja geldiğinde iyi bir primera ihtiyacınız var. Yağsız, matlaştırıcı bir formül işinizi görecektir. Mesela POREfessional Face Primer bu konuda bir klasik.

Son hile ise fondöteninizi fırça ile uygulamak. Sonrasında ise hafif bir pudra uygulayın.

Zoeva Silk Finish Brush

The Ordinary High Adherence Silicone Primer

Benefit The Porefessional: Agent Zero Shine