Cilt Bakım Ürünlerinin Doğru Kullanım Sırasını Açıklıyoruz

Evde geçirdiğimiz bugünleri, cildimize hiç olmadığı kadar iyi bakarak avantaja çevirebiliriz. Üstelik rutininizde atladığınız ve alıp bir kenara koyduğunuz çoğu ürünü düzenli kullanıma sokmak için harika bir fırsat!

Cilt bakım ürünlerinin hangi sıra ile kullanılacağı her zaman aklımızı kurcalayan sorulardan biridir. Daha sağlıklı bir cilt için; doğru sıralamayı Gündüz-Gece olarak ikiye ayırdığımız aşağıdaki listeyi takip ederek yakalayabilirsiniz.

Gündüz Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

# Adım 1: Uyanın ve cildinizi temizleyin

Uyandıktan sonra cildi yağdan ve gece sürdüğünüz daha ağır cilt bakım ürünlerinden arındırmamız gerek. Sabah; daha dairesel hareketlerle 1 dakika sürecek bir temizleme işlemi ile kan dolaşımını da hızlandırabilirsiniz. Eğer AHA içeren ürünler kullanıyorsanız öncesinde cildinize su vurmalısınz.

Uyanın ve cildinizi temizleyin

# Adım 2: Tonik

Cildin pH dengesini sağlamak ve cildi açmak için en önemli adımlardan biri de tonik. Pamuk ile uygulayabilirsiniz.

# Adım 3: Serum uygulayın

Cildi temizleyip dengeledikten sonra sıra seruma geliyor. Anti-aging, aydınlatma, nemlendirme ve kızarıklarla savaşma konusunda en büyük dostumuz olan cilt bakım serumlarını uygularken masaj yapmayı unutmayın. Böylece cildiniz serumu tamamen emecektir.

Serum uygulayın

# Adım 4: SPF içeren hafif bir nemlendirici kullanın

Cildinizi gün boyu yapış yapış hissetmek istemiyorsanız; -tercihen göz kremini de içinde bulunduran-, güneş koruma etkili hafif bir nemlendirici kullanın.

Cilt Bakım Ürünlerinin Doğru Kullanım Sırası

Gece Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

Gece bakımının cildiniz için gerçek bir sağlık ritüeli olduğunu unutmayın. Fiziksel ve enerjisel olarak tüm günü yüzünüzden siliyorsunuz. (Yağ, ter ve makyajı da unutmamak gerek.) Artık gece boyu cildinize etki edecek daha ağır ürünleri kullanmanın zamanı.

Gece Cilt Bakımı Nasıl Olmalı?

# Adım 1: Tüm günü temizleyin

Yine ilk adımın temizlik olması sürpriz olmasa gerek. Gözeneklerinizi tıkayacak tüm kirlerden kurtulun.

Bu adımın yerine haftada iki kere soyucu veya temizleyici maskeleri de ekleyebilirsiniz.

# Adım 2: Arındırıcı tonik uygulayın

Bir sonraki adımın daha iyi emilmesi için cildinize pamuk ile tonik uygulayın.

Arındırıcı tonik uygulayın

# Adım 3: Serum uygulayın

Gece için daha çok vitamin içeren; sihirli sonuçlar elde edecek serumlar kullanmak isteyebilirsiniz.

# Adım 4: Nemlendirici bir gece kremi seçin

Yüzünüzden günün yorgunluğunu atacak derecede yoğun ürünler kullanabilirsiniz. Gece parlamanın bir sakıncası olmaz; cildiniz sonrasında bunun için size teşekkür edecek.

Nemlendirici bir gece kremi seçin

# Adım 5: En yoğun göz kremi ve lip balm ile işi bitirin

Daha yumuşak dudaklar ve dinlenmiş göz altlarıyla uyanmak için en önemli adım bu olsa gerek.