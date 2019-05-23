Cilt Tonlarına Göre En İdeal Fondöten Önerileri | Detaylı Rehber

Hâlâ doğru fondöteni bulamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Profesyonellere göre her cildin ayrı bir ihtiyacı bulunuyor. İşte, aradığınız fondöteni bulmanın yolları…

Fondöten Almadan Önce Cilt Tonunuzu Bulun

Cilt tonunuzu bildiğinizi sanabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda bildiğiniz gibi çıkmayabiliyor. Dermatolog Thomas Fitzpatrick; insanların ten renklerini kategorize etmek amacıyla bir cetvel geliştirmiş. Bu cetvelde altı kategori bulunuyor.

M.A.C, Studio Fix Fluid SPF 15 Fondöten

FENTY BEAUTY, Pro Filt’r Soft Matte Longwear Fondöten,

NARS, Sheer Glow Fondöten

CHANEL,

Le Teint Ultra

Ultrawear Flawless

Fondöten

DIOR,

Backstage Face &

Body Fondöten

Tip 1; çok açık ten rengiyken (güneşe karşı hassas, açık göz rengi ve açık kıl rengi), Tip 6 ise çok koyu ten rengi (siyah göz rengi, siyah kıl rengi) demek oluyor. Dermatologlar bu renk skalasını, ten, göz, çil oluşumu ve güneşin cildimize karşı oluşturduğu reaksiyonlar için kullanıyor. Cilt bakımına gittiğinizde size doldurttukları formlar, cildinizin o süreçte nasıl bir reaksiyon vereceğini anlamaları için. Cilt bakımı uzmanları, bu skalayı hastalarına doğru bir terapi uygulamak için tercih ediyor.

Fondöten Markalarının Geniş Renk Skalaları

Güzellik markaları artık fondöten serilerindeki renk skalasını genişletiyor. Bu sayede her cilt tonuna uygun fondöten bulmamız kolaylaşıyor. Buna örnek olarak M.A.C; 43 tondan oluşan Studio Fix Fluid fondöten serisini 50’ye çıkardı. Onunla birlikte Fenty Beauty by Rihanna da geçtiğimiz yıl, 40 farklı renk tonundan oluşan Pro Filt’r Soft Matte Longwear fondöten serisiyle etkileyici bir adım atmıştı.

Fondöten Alırken Cilt Renginizin Temelini Nasıl Bulmalısınız?

Fondöten alırken cilt renginizin temelini bulmak için izlemeniz gereken adımlar.

Alt Tonunuzu Bilin

Cilt alt tonu genellikle üçe ayrılır; sıcak, soğuk ve nötr. Sıcak alt tonu; şeftaliden sarıya ve altın rengine doğru belirlenir. Soğuk ise mavimsi ve pembe tonlarından oluşur. Kendi alt tonunuzu bulmak için kolunuzun iç kısmındaki damarlarınıza bakmanız yeterli. Eğer mavimsiyse soğuk alt tonuna sahipsiniz. Yeşilimsi damarlar görüyorsanız sıcak alt tona sahipsiniz.

Seçeneklere Göz Atın

Cildinize yakışabilecek birkaç renk tonunu deneyin. Eğer fondöten sizin cilt tonunuza çok açık gelirse, sürdükten sonra küllü ve gri bir renk alabilir. Ya da çok koyuysa, kil gibi görünebilir.

Mağazada Deneyin

Fondöten alırken en az iki, en fazla üç farklı ton deneyin. Tester’ları yüzünüzde denemekten çekinmeyin. Alt çene hattı boyunca ve burun üzerinde deneyebilirsiniz. Bu noktalar fondötene en çok ihtiyaç duyulan bölgelerdir. Uyguladıktan sonra gün ışığında kendinize bakmayı unutmayın. Her zaman doğal ışık altında kontrol edin.

Online Renk Eşleştirmesi Yapın

Kozmetik markalarının web siteleri farklı cilt renklerine sahip modellere

uygulanmış fondötenleri gösteriyor. Alt tonunuzu bilmek, aynı zamanda daha kolay fondöten seçimi yapmanızı sağlar.

Cilt Tonlarına Göre Fondöten Önerileri

AÇIK TEN

Mavi/ yeşil gözleriniz, sarı/ kızıl saçlarınız varsa Fitzpatrick skalasında

Tip 1 olarak yer alıyorsunuz.

Avantajları: Açık tenli ciltler D vitaminini daha kolay emer. Böylece D vitamini daha kolay sentezlenir.

BENEFIT,

Hello Happy Soft Blur

Fondöten



Olan: Erken yaşlanabilir ya da güneşte kolayca yanabilirsiniz. Açık renkli ciltlerde melanin sentezi azdır. Bu da kızılötesi ışınlara daha fazla maruz

kalmak demek. Yani güneşe çıktığınızda daha kolay yanarsınız. Bununla birlikte kırışıklık artar, cilt sıkılığını kaybeder.

KAT VON D, Lock-It Likit Fondöten

BECCA, Aqua Luminous Perfect Fondöten

Cilt üzerinde kızarıklık, hassasiyet ve renk farklılıkları oluşur. Beyaz tenli kişilerin ciltleri daha damarlı olduğu için hassas ve reaksiyon veren yapıdadır. Açık renkteki ciltlerde kusurlar ve renk tonu eşitsizlikleri daha çok görülür.

BUĞDAY TEN

Siyah/ kahverengi saçlarınız, ela/ kahverengi gözleriniz varsa, Fitzpatrick skalasında Tip 4 olarak yer alıyorsunuz.

Avantajları: Çok kolay bronzlaşabilirsiniz. Cildinizde kızarıklık neredeyse hiç oluşmuyor. Erken yaşlanmayla kolayca karşılaşmazsınız.

SENSAI,

Luminous

Sheer SPF 15,

Fondöten

MARC JACOBS

BEAUTY,

Re(marc)able Full

Cover Foundation

Concentrate,

Olan: Yine de güneş koruyucu ürün kullanmadan geçmeyin. Korunaksız, güneş ışınlarına maruz kalmak cildinizde birçok soruna yol açabilir. Buna cildin ışıltısını kaybetmek de dâhil. Bu nedenle düzenli olarak AHA ve BHA içeriğine sahip peeling kullanabilirsiniz. Bu sayede cildinizdeki ölü deriden kurtulabilirsiniz. Bu cilt tonu, ölü deriye sahipken ve kuruyken kolayca donuk görünüme kavuşabilir.

AÇIK BUĞDAY TEN

Koyu renk saçlarınız, koyu renk gözleriniz, ama açık buğday ten renginiz var. Fitzpatrick skalasına göre Tip 3’sünüz.

SHISEIDO, Radiant Lifting SPF 15 Fondöten

GIORGIO ARMANI

BEAUTY,

Luminous Silk

Fondöten



Avantajları: Cildinizin en büyük avantajı açık tenli kişilere göre o kadar hızlı yanmıyor ve yaşlanmıyor olması. Bu cilt tonunda melanin daha fazla bulunur. Dolayısıyla kızılötesi ışınlara daha az maruz kalırsınız. Böylece kırışıklıklar daha geç oluşur.

BURBERRY,

Fresh Glow SPF 15

Fondöten

Olan: Cildiniz melanin üretmeye yatkındır. Açık renk tenlere oranla melanin üretimi açısından daha hareketlidir. Herhangi bir hasara karşılık daha çok pigment üretir. Dolayısıyla daha fazla leke oluşumuna yol açar. Bu cilt tipi aynı zamanda çok hassastır. Uyguladığınız ürünlerin içeriklerine, kullanmadan önce bakmanızı tavsiye ederiz.

Fondöten Alırken Bu Faydalı İçeriklere Dikkat Edin

Yaşadığımız şartlara göre cildimizin verdiği tepkiler farklı olsa da, uygulamamız gereken içerikler neredeyse aynıdır. Her cilt renginin, sağlıklı görünebilmek için faydalı içeriklere ihtiyacı vardır. İşte o liste…



Retinol: Cildin yaşlanmasını önler ve tedavi eder.

Niacinamide (B3 Vitamini): Fotoyaşlanmayı önlemek için güçlü bir antioksidandır. Ayrıca gözeneklerin küçülmesine de fayda sağlar.

Peptitler: Sıkılaşma için süperstar niteliğindedir.

Güneş Koruyucu Kremler: Her gün SPF içerikli nemlendiricinizi kullanmayı unutmayın.

AHA ve BHA: Glikolit asit gibi içerikler, soyulmayı sağlar. Böylece cilt yenilenir.

Hyalüronik Asit: Gözle görünür derecede dolgunluk ve nem kazandırır.