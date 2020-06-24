Ciltte Pigmentasyon Sorununu Çözecek Aydınlatıcı Ürünler

Ciltte pigmentasyon sorunu yani renk farklılıkları, sık görülen bir problem olsa da çözümü sandığınız kadar zor değil. Her cilt probleminde olduğu gibi çözüm doğru içeriği belli bir disiplinde kullanmakta yatıyor.

Traneksamik asit ise pigmentasyon sorununda uzmanların ve doktorların önerdiği bir içerik olarak öne çıkıyor.

TXA olarak da bilinen tranexamic asit aslında biyo-mühendislik ürünü bir amino asit.

Kendi adını taşıyan kült markaya sahip olan Dr. Murad; “Pek çok kahraman bileşende olduğu gibi; tranexamic asit yazılan reçetelere sahip hiperpigmentasyon sorunu olan insanların kısa sürede bu sorunu çözdüğünü fark ettik” diyor.

Koyu lekeler ve hiperpigmentasyonla savaşan bu ürünü kullanırken; mutlaka SPF kullanmaya da özen göstermelisiniz. (Diğer asit içeren güzellik ürünlerini kullanırken yaptığınız gibi!)

İşte içeriğinde TXA bulunduran; ciltteki ton farklılııkları için etkili ürünler…

The Inkey List Tranexamic Acid Overnight Treatment

The Inkey List Tranexamic Acid Overnight Treatment

Eğer leke problemi olan cildiniz için SPF içeren bir ürün arıyorsanız; niacinamide ve tranexamic asit ile formüle edilen bu hafif ürün tam size göre.

Clé de Peau Beauté Concentrated Brightening Serum

Clé de Peau Beauté Concentrated Brightening Serum

Bu lüks serum; daha dolgun ve ışıltılı bir cilt vaat ediyor. Ekstra parlaklık için TXA bulundurduğunun da altını çizelim.

Joanna Vargas Bright Eye Firming Mask

Joanna Vargas Bright Eye Firming Mask

Bu göz maskesi sadece o bölgeyi nemlendirmiyor; parlaklık da kazandırıyor.

SkinCeuticals Discoloration Defense Corrective Serum

SkinCeuticals Discoloration Defense Corrective Serum

Bu güçlü karışım ciddi anti-inflamatuar, onarıcı etkiler için hem tranexamic asit hem de niasinamide içeriyor…

Murad Resurgence Replenishing Multi-Acid Peel

Murad Resurgence Replenishing Multi-Acid Peel

Alfa ve beta hidroksi asitler ile birlikte formüle edilen bu ürün; renk farklılıklarıyla uğraşanların favori peelinglerinden biri.