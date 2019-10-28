Çinko Gerçekten Sivilce ve Akne Problemini Çözüyor Mu?

Şimdiye dek akne tedavisi konusunda pek çok şehir efsanesi duyduk. Bazıları işe yarıyor, bazıları ise işleri daha da kötüye götürüyor.

Peki son dönemin trendi çinko gerçekten bir çözüm olabilir mi?

Glossier başta olmak üzere pek çok markanın şimdilerde çıkardığı Zinc yani çinko içerikli ürünler akne problemini sonlandırabilir mi? Dermatoloji uzmanlarına kulak verelim…

Çinko tedavisi nasıl yapılıyor?

Çinkoyu iki yolla alabilirsiniz. Ağızdan hap olarak veya topikal krem olarak.

Aslında topikal krem olarak uygulanışı, cilt bakım forumlarında ve bloglarında en çok konuşulan versiyonu. Aslında çinkonun bebek bezi kremlerinde de kullanılıyor olması, hassas ciltlere uygunluğunun bir kanıtı.

Antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için de sıklıkla tercih ediliyor.

Ama aynı zamanda hap versiyonlarının da akne üzerinde etkili olduğuna dair kanıtlar söz konusu. New York’lu dermatoloji uzmanı Sejal Shah; çinkonun tek başına hap olarak da akne üzerinde etkili olduğunu söylüyor.

çinko sivilce izi geçirir mi?

Peki gerçekten işe yarıyor mu?

“Ben çinkonun tek başına akne tedavisinde yararlı olabileceğine inanmıyorum. Özellikle oral yoldan alınan çinko için böyle bir kanıt yok” diyen New York’lu uzman Shari Marchbein bunun zaman kaybı olabilece?ini söylüyor.

Reddit’te ise akneye iyi geldiğine dair pek çok kanıt bulmak mümkün.

Bu sonuçlar ışığında çinkonun ana tedavi olarak değil, yardımcı ve destekleyici bir akne tedavisi olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşabiliriz.

Peki denemeli misiniz?

Bu bilgiler ışığında hala bu mite inanmak biraz zor geliyor olabilir. İlla ki denemek istiyorsanız doğal ürünlerle çinkoyu deneyebilirsiniz ancak çok radikal değişimler beklememelisiniz.

Ve tabii ki güzellik trendlerine kapılmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz!