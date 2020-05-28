Çıplak Uyumanın Şaşırtan Yararları

Çıplak bir şekilde uyumanın, sadece cinsel sağlığınız için değil başka pek çok anlamda da sizin için faydalı olduğu ortaya çıktı. Araştırmalarımız sonucunda derlediğimiz çıplak uyumanın yararlarını sizler için yazdık:

Daha rahat ve huzurlu bir uyku için çıplak yatın.

Uykuya dalışınızdaki süre ve derin bir uyku vücut ısısıyla doğru orantılı. Yapılan araştırmalara göre de çıplak bir şekilde uyumak vücut ısısını düzenlemeye yardımcı oluyor. Böylece çok daha huzurlu bir uyku uyuyorsunuz. Huzurlu bir uyku elbette ertesi günkü modunuzu da etkiliyor, unutmayın!

Çıplak uyumak cilde de iyi geliyor.

Dermatologlar çıplak uyumanın cildinizin nemli ve esnek kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Özellikle yatmadan önce tüm cildinize nemlendirici vücut losyonu, sütü ya da yağ uygularsanız kusursuz bir ciltle uyanacağınız kesin.

ÇIPLAK UYUMANIN YARARLARI

Çıplak uyumak öz güveninize iyi gelir.

Özellikle de hayatlarımızın her alanında kusursuzlaştırılmış kadın bedeni algısıyla savaştığımız bu dönemde, çıplak uyuyarak bedeninizin her bir kıvrımını fark etmek size iyi gelecek, öz güveninizi daha da tazeleyecek.

Vajinal sağlığınız için çıplak uyuyabilirsiniz.

Genel kabul görmüş bir doğruluğu olmasa da, bazı jinekologlar çıplak uyumanın vajinal mantar enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Nefes almayan sentetik kumaşlardan üretilen dar formda iç çamaşırlarının mantar enfeksiyonlarını artırdığı bilinen bir gerçek. Bunu önlemek için pamuklu çamaşırlar giyebileceğiniz gibi bazı uzmanların önerisine uyarak çıplak da uyuyabilirsiniz.

Çıplak uyumak ilişkinizi tazeler.

Bu konuda yıllardır yapılan pek çok anket var ve sonuçlara bakıldığında birlikte çıplak uyuyan çiftlerin ilişkilerinde çok daha mutlu oldukları ortaya çıkıyor. Özellikle sevdiğiniz kişiyle çıplak bir şekilde uyumanın stres ve kaygıyı azaltan bir hormon olan oksitosini artırdığı biliniyor. Bunların haricinde, çıplak uyumanın seksi olduğu bir gerçek. Tek başınıza ya da partnerinizle olması fark etmiyor. O halde neden denemeyesiniz ki?