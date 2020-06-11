Coachella COVID-19 Sebebiyle İptal Edildi

Mart ayında yapılan açıklamalara göre; Coachella’nın devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yılın ekim ayına ertelendiği duyurulmuştu. Ancak yapılan yeni görüşmeler sonrasında, Coachella’nın resmi olarak iptal edildiği açıklandı.

Billboard’a göre, festivalin ana şirketi Anschutz Entertainment Group (AEG) mevcut sağlık krizinin ortasında mali olarak da mücadele ediyor. Çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkarmak zorunda kaldı. Bunun üzerine yüzde 20 ile 50 arasında ücret kesintileri de yaptı.

AEG CEO’su Dan Beckerman durumu şöyle anlatıyor: “Dünyadaki her çalışan şu ya da bu şekilde yaşadığımız durumdan etkilenecektir. Bu acı veren bir karar ama ne yazık ki gerekli bir karar”.

Coachella, 2021’in nisan ayında dönmeyi umuyor, ancak AEG festivalin tam kapasite bir etkinlik olarak gerçekleşmesi halinde bu tarihin Ekim 2021’e kadar ertelenebileceğinin de altını çiziyor. Bu yılki etkinlik için bilet satın alanların ise gelecek yılın etkinlik planı ve ayrıntıları onaylanana kadar geri ödemeleri bekletiliyor.