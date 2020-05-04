Çocuklarıyla Olan Bağlarını Dövmelerine Taşıyan Ünlü Anneler
Ünlü annelerin aileleri ve çocuklarından bir iz olarak vücutlarında taşıdıkları dövmeler belki size de ilham olabilir!
İşte ünlülerin çocuklarına adadıkları dövmeleri:
Jaime King
Aktris Jaime King, 2014 yılında ilk oğlu doğduğunda bir hançer dövmesi yaptırdı. Hançerin içinde ise oğlu James Knight Newman’ın adı yazıyor.
Angelina Jolie
Angelina Jolie yıllar geçtikçe çocuklarının doğum yerlerinin koordinatlarını sol koluna dövme olarak yaptırdı.
Adele
Adele oğlu Angelo için iki adet dövme yaptırdı. Biri sağ elinde yazılı olan ismi, bir diğeri ise sağ kulağının arkasındaki “A” harfi.
Heidi Klum
Heidi Klum 4 çocuk annesi ve sağ kolunda her bir çocuğunu temsilen birer yıldız dövmesi var.
Jessica Alba
Üç çocuk sahibi olan Jessica Alba sol koluna çocuklarının burçlarına dair yıldız haritaları yaptırdı. Her yıldız kümesi, çocuğunun kendi burçlarını temsil eder : Honor İkizler, Haven Aslan, Hayes ise Oğlak burcu.
Chrissy Teigen
Chrissy Teigen ve John Legend aynı dövmeyi tercih eden ebeveynler. Teigen’in kolunda oğulları John Luna Miles’ın ismi bulunuyor. John Legend’ın kolunda ise kızları Chrissy Luna Miles’ın adı var.
Hilary Duff
Hilary Duff’ın sağ bileğinde oğlu Luca’nın adı yazılı.
Drew Barrymore
Barrymore tıpkı Adele gibi çocuklarının ismini dövme olarak tercih etti.