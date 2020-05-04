Çocuklarıyla Olan Bağlarını Dövmelerine Taşıyan Ünlü Anneler

Ünlü annelerin aileleri ve çocuklarından bir iz olarak vücutlarında taşıdıkları dövmeler belki size de ilham olabilir!

İşte ünlülerin çocuklarına adadıkları dövmeleri:

Jaime King

Aktris Jaime King, 2014 yılında ilk oğlu doğduğunda bir hançer dövmesi yaptırdı. Hançerin içinde ise oğlu James Knight Newman’ın adı yazıyor.



@jaime_king

Angelina Jolie

Angelina Jolie yıllar geçtikçe çocuklarının doğum yerlerinin koordinatlarını sol koluna dövme olarak yaptırdı.



Adele

Adele oğlu Angelo için iki adet dövme yaptırdı. Biri sağ elinde yazılı olan ismi, bir diğeri ise sağ kulağının arkasındaki “A” harfi.

@adele

Heidi Klum

Heidi Klum 4 çocuk annesi ve sağ kolunda her bir çocuğunu temsilen birer yıldız dövmesi var.

@heidiklum

Jessica Alba

Üç çocuk sahibi olan Jessica Alba sol koluna çocuklarının burçlarına dair yıldız haritaları yaptırdı. Her yıldız kümesi, çocuğunun kendi burçlarını temsil eder : Honor İkizler, Haven Aslan, Hayes ise Oğlak burcu.

@jessicaalba

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen ve John Legend aynı dövmeyi tercih eden ebeveynler. Teigen’in kolunda oğulları John Luna Miles’ın ismi bulunuyor. John Legend’ın kolunda ise kızları Chrissy Luna Miles’ın adı var.

@chrissyteigen

Hilary Duff

Hilary Duff’ın sağ bileğinde oğlu Luca’nın adı yazılı.

@hilaryduff

Drew Barrymore

Barrymore tıpkı Adele gibi çocuklarının ismini dövme olarak tercih etti.