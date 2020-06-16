Cornetto ve Aleyna Tilki’nin Heyecanla Beklenen Yaz Şarkısı ‘Bu Benim Masalım’

Aşkın markası Cornetto ile Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Bu Benim Masalım’ yayınlandı. Yazın habercisi, merakla beklenen şarkı, klibiyle masal dünyalarına doğru yolculuğa çıkarıyor.

Her yaz heyecanla beklenen, gençleri #ilkadımıat diyerek cesaretlendiren yazın müjdecisi Cornetto şarkısı, bu yıl da Aleyna Tilki ile yaza damgasını vuracak. Aleyna Tilki, ‘Bu benim masalım’ klibinde bilinen tüm masal klişelerini değiştirerek baştan yazıyor. Cornetto’nun yeni ürünü UniCornetto’nun masalsı dünyasını anlatan şarkıyla birlikte Aleyna Tilki, masallardaki kadınların, genç kızların klişeleşmiş rollerini yıkarak herkesin kendi hikayesini yaratması için ilham veriyor.

‘Bu benim masalım’ şarkısının söz ve müziği Ersay Üner, aranjesi ise Ozan Çolakoğlu ve Üner’in ortak imzasını taşıyor. Klibin görüntü yönetmenliği koltuğunda ise Aleyna Tilki’nin önceki kliplerinde de birlikte çalıştığı Yon Thomas oturuyor. Kreatif sürecini Medina Turgul DDB’nin üstlendiği klibin prodüksiyonunda ise Panda Films’in imzası var.

Aleyna Tilki; “Cornetto ile bu yıl da yazı birlikte getirdik”

Şarkı ve klip hazırlıkları sırasında keyifle çalıştığını belirten Aleyna Tilki, “Cornetto ile bu yıl da yazı birlikte getirdik. Bu klip adeta benim masalım. Bilinen tüm masalları baştan yazdığımız sürprizlerle dolu bir klip oldu. Genelde kliplerimin yönetmenliğini ben yaparım. Ama bu sefer ben yönetmedim, setteki günlerimi masalların keyifli dünyasında gezinerek geçirdim ve çok eğlendim. Klip aynı şarkımızın ismi gibi masalsı bir dünyada geçiyor. Ayrıca klipte oldukça tatlı bir unicorn da var. Onların masalsı ve renkli dünyası bana her zaman ilham kaynağı olmuştur. İzleyen herkese kendi masallarının kahramanı olmaları ve aşklarının peşinden koşmaları için ilham vermesini diliyorum” dedi.

Aleyna Tilki, “Sen de kendi masalının kahramanı ol”

Gençleri UniCornetto’nun rengarenk dünyasına davet eden Aleyna Tilki, kendi masalını yazmak isteyenlere seslendi: “Aslında hepimiz çocukluğumuzdan beri masallarla büyüyoruz ve dünyayı masallar üzerinden öğreniyoruz. Masallar bize aynı zamanda klişeleri de anlatıyor. Cornetto ile biz bu sene bu klişeleri tersine çevirme istedik. Şimdi ben de herkesi klişeleri bir kenara bırakıp kendi masallarının kahramanı olmaya ve bildiğimiz masalları yeniden yazmaya davet ediyorum. ‘Bu benim masalım’la herkes aşkının ve hayallerinin peşinden koşmaya hazır olsun!”.

Masalların Aleyna Tilki’nin dünyasına göre yorumlandığı klipte, Aleyna 6 farklı masal ve 6 farklı görünümle karşımıza çıkıyor. Klasik masalların klişe akışlarını tersine çeviren klip, Rapunzel, Alaaddin’in Sihirli Lambası, Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens, Sindirella ve Uyuyan Güzel hikayelerini Aleyna’nın bakış açısı ile klişelerinden arınıyor.