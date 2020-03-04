Coronavirüs Moda Dünyasını Etkisi Altına Aldı

Coronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve Avrupa’da da insanların hayatını tehdit eden Coronavirüs yaşamları etkiledi.

İnsanlar sosyal yaşamlarını minimuma indirdi. Çoğu Avrupa kentinde marketlerin stokları tükenmiş durumda. İnsanlar olası bir karantina durumu için evlerine yiyecek-içecek stokluyorlar. Dışarı çıkmak zorunda olan kişiler Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerisiyle maskeler takarak gidecekleri yere gidiyorlar. Özellikle ülkemizde de toplu taşımalarda maskeli insanlara rastlamak mümkün.

Tüm bu süreçten moda dünyası da etkilendi. Milano Moda Haftası Coronavirüs nedeniyle planlanandan erken sonlandı. Paris Moda Haftası ise planları değiştirmedi; ancak geri plana ve sokak stillerine baktığımızda maskeler dikkat çekti.

Paris Moda Haftasına katılmak üzere uçak yolculuğu yapan Bella Hadid ve Gwyneth Paltrow maske önlemi alan kişilerden sadece ilk aklımıza gelenler.

Gwyneth Paltrow coronavirüs için maske ile uçak yolculuğu yaptı

Söz konusu yılın en beklenen moda etkinliklerinden biri olunca sokak stilinde karşımıza çıkan şey tasarım maskeler oldu. Logolu maskeler sokakları ve defilelerde ön sırayı etkisi altına aldı.

Londra Moda Haftasında üç katılımcı nude tonlardaki maskeleriyle hem önlem aldı hem de yeni bir akım yarattı.

Sadece kadınlar değil erkek katılımcılar da maske kullanımlarında stilleriyle uyum yakalamaya dikkat ettiler. Milano Moda Haftasındaki bu örnek görünüm gibi.

Ve Paris Moda Haftasına geldiğimizde işin içine tasarımcı maskeler girdi. Balmain defilesini izleyen bir davetli burun ve ağız kısmını Chanel logolu maskeyle kapattı.



Paris Moda Haftasının 2. gününde ise kırmızılar içindeki kombiniyle bir davetli dikkat çekti. Katılımcının kıyafetiyle uyumlu logolu maskesi 2. günün en konuşulan konuları arasındaydı.

Tüm bunlara baktığımızda soru şu: Sağlığınız için bir virüsten korunma önlemini moda akımına dönüştürmeye nasıl bakıyorsunuz? Maskeniz kombininizle uyumlu olmalı mı yoksa bu sınırları biraz zorlayan bir durum mu?

Gelelim esas konuya. Nefes, ağız ve burun salgıları virüs yayılmasında etkili. Ancak sağlık uzmanları Coronavirüs’e karşı alınacak en iyi önlemin elleri yıkamak olduğunu belirtiyor.

Coronavirüs’ten korunmak için doğru el yıkama yöntemini hatırlamakta fayda var:

Öncelikle ellerinizi temiz suyla ıslatın. Ardından musluğu kapatıp ellerinizi sabunlayın. Sabun mikropların giderilmesinde sudan çok daha etkili. Ellerinizi ovalayarak sabunu yoğun bir köpük haline getirin. Ellerinizin üstünü, parmaklarınızın arasını ve tırnaklarınızın içlerini sabunladığınızdan emin olun. Ellerinizi en az 20 saniye sabunla ovalamanız çok önemli. Uzun sürede el yıkamanın kısa süreli sabunlamalardan çok daha fazla mikrobu yok ettiği kanıtlanmış bir gerçek. İyice köpürtüp ovalama işleminden sonra ellerinizi bol suyla iyice durulayın. Kurulama işleminde ise sadece size özel temiz bir havlu kullanın.

Tüm bunların yanında dışarıda ellerinizi yıkama fırsatı bulamadığınızda kullanmak için el dezenfektanlarından yararlanabilirsiniz.