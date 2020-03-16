Coronavirüs Salgınında Zihin Sağlığınızı Göz Ardı Etmeyin

Coronavirüs’ten korunmak için yapmamız gerekenler belli. Özellikle el hijyenimize dikkat etmemiz sürecin en önemli yardımcılarından. Kişisel alanımızı korumamız da çok önemli. İnsanlarla aramıza 1 metre mesafe koymalıyız. Kalabalık alanlarda keyfi amaçlar için bulunmamak da süreçte bize yardımcı olacak önlemlerden. Şu sıralar çantamızdan ve ceplerimizden ayırmamamız gereken şeylerin başında da tek kullanımlık mendiller, antiseptik ürünler ve kolonyalar geliyor.

Elimizden geleni yaptığımız bu zor salgın sürecinde akıl sağlığınızı korumak için de yapmanız gerekenler var. Bu salgın özellikle kolay kaygıya kapılabilen bünyeleri fazlasıyla etkiliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var.

Coronavirüs kaygısı

Kalabalık hastane fotoğrafları, ölen insanların yakınlarından izlenimler, karantina videoları, marketlerdeki stok tükenmeleri, ülkeye giriş çıkışların iptal edilmesi haberleri, geçim kaynakları, ekonomik etkiler… Tüm bunlarla ilgili gelişmelere ulaşabilme ağımız internet. Geçmişte de pek çok farklı hastalık ve salgın yaşandı dünyada. Ancak Coronavirüs’ün bizleri bu denli etkilemesinin en büyük nedenlerinin başında internet geliyor. Her an herkesin yaşadıklarını ya da duyduklarını öğrenebiliyoruz. Bu elbette alabileceğimiz önlemler açısından çok iyi bir imkan. Ancak bizleri paniğe sürüklediğini de inkar edemeyiz.

İnterneti genel olarak kaos yaratmayacak şekilde kullanmanız çok önemli. Haber kaynağı olarak görün ve sizi etkilemesine, panik kültürü oluşturmasına izin vermeyin. Unutmayın ki panik hataları doğurur. Sakin ve soğukkanlı olduğunuz sürece minimum olumsuzlukla karşılaşırsınız.

Sahte haber kaynaklarını eleyin. Ana sayfa akışınıza çıktıkça sizi daha da üzmekten başka bir işe yaramazlar. Önemli gelişmeler için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı duyurularını takip edin.

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Bu süreçte zihninizi başka şeylerle oyalamanız en iyisi. Keyifli dizilere, filmlere yoğunlaşın. Kitap okuyun. Bulmacalar çözün. Oyunlara ağırlık verin.

Çalışıyorsanız ve iş yeriniz size evden çalışma imkanı sunduysa çok şanslısınız! Bu süreçte sorumluluklarınız sizin için en iyi oyalayıcı olacaktır. Evinizin güvenli havasında çalışmayı yaratıcılığınız için pozitif bir etki olarak kullanın. Sabah uyanıp kahvaltınızı yapın, ardından size yakın bir park ya da açık alanda gerekli önlemlerinizi de alarak kısa bir yürüyüş yapın. Sokak hayvanlarını sevin, besleyin. Bu stresli dönemde bu ufacık insani eylemin bile size kendinizi ne kadar iyi hissettirdiğine çok şaşıracaksınız.

Yogaya ve nefes egzersizlerine yönelin. Doğru nefes pek çok konuda iyileştirici etki gösteriyor.