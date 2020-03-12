COVID-19: Ellerimizi Neden Yüzümüze Sürmemeliyiz?

Dünya, yeni koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını kontrol altına almak için tüm tedbirleri almaya çalışıyor. Bu noktada bizlere de düşen; kişisel hijyeninin önemini bir kez daha hatırlamak.

En kolay yapılabilecek önemli noktalardan biri ise; el hijyenini sağlamak. Ellerinizi 20 saniye boyunca yıkamak ve yüzünüze sürmemek, COVID-19’u önlemek için verilen en güçlü iki tavsiyeden. En basiti; gözlerinizi günde yaklaşık 400 kez ovduğumuzu düşünecek olursak, bu tedbir oldukça yerinde olsa gerek. Bir uzmanın yüz dokunuşunu azaltmak için basit bir önerisi var: numaralı gözlüğünüze geri dönebilir ya da numarasız bir gözlük takabilirsiniz.

Göz Doktoru Barbara Horn, “İnsanlar soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarla hastalandıklarında, genellikle kontakt lens yerine gözlük takmaları önerilir” diyor. “Gözlerinize veya yüzünüze dokunmaktan kaçınarak virüsün yayılma riskini azaltmanın yanı sıra, hastalık vücudun doğal gözyaşı üretimini bozabileceği ve göz kuruluğuna yol açabileceği için bu oldukça iyi bir fikirdir. Gözleri korumak ve nemlendirmek için gerekli yağlar olmadan kontakt lens takmaya çalışmak potansiyel olarak gözleri tahriş edebilir ve hatta onlara zarar verebilir. ” Horn ayrıca, koronavirüsün aşırı ışık duyarlılığına, tahrişe, retinada kızarıklığa ve sulu akıntıya neden olabileceğini de ekliyor; hastalanırsanız, gözlüklerinizi kullanmak sizi daha rahat ettirecektir.

Kişisel hijyeni artırmak, virüsten korunmanın en önemli hamlesi

Koronavirüs, soğuk algınlığı veya grip gibi, solunum damlacıkları ile temas yoluyla yayılır; birinin öksürdüğü veya hapşırdığı yüzeylere dokunursanız, sonra da ellerinizi gözlerinize veya ağzınıza sürerseniz, virüs potansiyel olarak bu mukoza zarlarından sisteminize girebilir. Bu yüzden yüzünüze dokunmamak, ellerinizi yıkadıktan sonra gelen hastalanmaya karşı yapacağınız ikinci savunma hattıdır. “Gözlerinize ne kadar az dokunursanız, mikropların bulaşma şansı o kadar daha az” diyor Horn.

Şu anda hasta değilseniz, gözlüklerinizi takmanız kaçınılmaz. Kuru göz ovma şenliğine ara verecek olmanız, bu mikropları transfer etme riskinizi de azaltır. Gözlüklerinizi gün boyunca dezenfekte edici mendillerle de temizleyebilirsiniz, ancak tekrar kullanılabilir temas noktalarını da iyice temizlemeniz oldukça önemli. Mesela telefon gibi.

Şimdilik, tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi, hastalanmanızı önlemek için hijyen önlemlerini almaya devam edin. Ateş, nefes darlığı ve öksürük gibi koronavirüs belirtileri gösterdiğinizi düşünüyorsanız, doktora gitmenizi tavsiye ederiz.

