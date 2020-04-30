Daha Az Stresli Bir Sosyal Medya Kullanımı İçin 4 Öneri

Mevcut pandemi ortamında sosyal medyada geçirdiğimiz süre ruh sağlığımız için de olumsuz olabiliyor. Negatif haberler ve sosyal medya hesaplarında geçirdiğimiz süre sadece ruh sağlığımızı etkilemekle kalmıyor; tüm günümüzü boşuna harcamamıza da sebep oluyor.

Ancak 4 basit adımda bunun önüne geçmek mümkün…

daha az strsli bir sosyal medya kullanımı mümkün

Stres Yayan Hesapları Sessize Alın veya Engelleyin

Bu kısmen basit çözümlerden biri ancak belli bir hesabı özellikle olumsuz bulursanız onu gönderi akışınızda engellemekten kaçınmayın. Eğer gördüğünüz gönderiler kendinizi kötü hissettiriyorsa veya kendinizi strese sokuyorsa, o zaman bu hesapları geçici olarak engellemeyi atlamayın. Twitter ya da Instagram gibi sitelerde bu kişileri sessize de alabilirsiniz.

Pozitif Mesaj Yayan Hesapları Takip Edin

Pozitif mesaj ve komedi ruhu olan hesaplar neşenizi yüksek tutacaktır. Arkadaşlarınızın önerilerine ve keşfet bölümüne dikkat ederek bu hesapları bulabilirsiniz.

Ekran Süresi Raporunu Dikkate Alın

Telefonların ekranda geçirdiğiniz süreyi hesaplayan raporları; sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı görmek için harika bir seçenek.

Ani bir değişiklik yerine bu rapora göre sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi adım adım azaltabilirsiniz.

Zamanlayıcı Kurmayı Deneyin

Sosyal medya ayarlarınızla uğraşmak istemiyor ama aynı zamanda haberleri kontrol ederken dijital bir kara deliğe düşmekten korkuyorsanız; telefonunuzda veya Amazon Echo veya Google Home’unuzu kullanarak düzenli bir zamanlayıcı ayarlamanızı öneririz.