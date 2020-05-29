Daha Doğal ve Yoğun Görünüm İçin En İyi Kaş Kalemleri

Bakışlarımıza ve ifademize kattığı anlam düşünüldüğünde, kaşların ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Kaşlarımızı istediğimiz şekle sokmanın birçok yolu var. Bunlardan en yaygın olanı ise kaş kalemi kullanmak. Doğru kaş kalemini kullanarak istediğiniz ifadeyi kolayca yaratabilirsiniz.

İşte daha doğal ve yoğun bir görünüm için en iyi kaş kalemleri:

Essence Eyebrow Designer Pencil

Harika şekli syaesinde pratik olan bu kaş kalemi; yoğunluğu ayarlanabilir rengi ile kült konumundaki ürünlerden biri.

Essence Eyebrow Designer Pencil

Brow Wiz / Anastasia Beverly Hills

Kült olan bu kaş kalemi ile gerçek bir kaş görünümü yaratabilirsiniz. Doğal bitişe sahip olduğu için küçük bölgelerde çalışma kolaylığı ve arka tarafındaki fırçasıyla pratiklik sağlıyor.

Brow Wiz / Anastasia Beverly Hills

Eyebrow Enhancer / ELF Cosmetics

Açık ve hafif yapısı ile uygulama çokluğuna göre kaşlarınızı yeniden yapılandırın. Kaşlarınıza istediğiniz şekli ve ifadeyi kolayca kazandırın.

Eyebrow Enhancer / ELF Cosmetics

Arch Brow Sculpting Pencil / Hourglass

Bu açılı kalem özellikle geniş boşlukları doldurmak için ideal. Kaşlarınızın daha doğal görünmesini isterseniz, lokal uygulamalar yaparak sadece boşluklarını doldurabilirsiniz.

Arch Brow Sculpting Pencil / Hourglass

Brow Definer / Christian Louboutin

Waxlı formülü özellikle kalın kaşlar yaratmak isteyenler için yaratılmış! Kalemi kaşlarınıza bastırarak değil, eğik açıda sanki kaşlarınızı tarar gibi uygulayın.

Brow Definer / Christian Louboutin

Chocolate Brownie Cocoa Powder Brow Pencil / Too Faced

Kusursuz uygulamasının yanında; kaşlarınızın çikolata kokacak olması da cabası! Kaşlarınızı doldurmadan önce, ürünün arkasında bulunan kaş fırçasıyla kaşlarınızı yukarı doğru tarayıp, boşlukları tespit edebilirsiniz.

Chocolate Brownie Cocoa Powder Brow Pencil / Too Faced

Brow Power / IT Cosmetics

Bir tek taupe rengi bulunan ürün; aslında tüm ten ve saç renklerine uygun. Sarışınsanız hafifçe, esmerseniz daha yoğun şekilde uygulayın.

Brow Power / IT Cosmetics

Brow Lift Eyebrow Pencil / Charlotte Tilbury

Bir kaşın ihtiyacı olan her şey tek bir kalemde! Yumuşak yapısı ile kaşlarınızı şekillendirirken asla küstürmez.

Perfectly Defined Long Wear Eyebrow Pencil / Bobbi Brown

Kızıllar ve sıcak saç tonlarına sahip olanlar; bu serideki tonlar sayesinde artık doğru tonda kaş kalemi bulmakta zorluk çekmeyecek.

Perfectly Defined Long Wear Eyebrow Pencil / Bobbi Brown

Brow Tech To Go / Smashbox

Bir tarafı waterproof kalem, bir tarafı kaşlarınızı tarayıp sabitleyen ürün kesinlikle alışveriş listemizde!