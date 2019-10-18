Daha Havalı Bir Stil İçin Beyaz Tişört Bağlama Yöntemleri

Stilimizin olmazsa olmazı olan beyaz tişörtler; hem istisnasız her kombine uyum sağlamaları hem de kullanım kolaylıklarıyla da favorimiz. Peki beyaz tişörtleri bu sıkıcılıktan kurtarmak mümkün mü? Farklı beyaz tişört bağlama yöntemleri sayesinde cevabımız evet!

İşte daha havalı bir stil için beyaz tişört bağlama yöntemleri…

Klasik Tişört Bağlama Yöntemi

Tişörtünüzü bağlamak, en klasik takımlarınıza bile rahat bir hava katabilecek bir detaydır. Özellikle hafif bol ve ince kumaştan olan tişörtünüzün etek kısmını ucundan tutarak biraz döndürün; sonrasında ise bunu bir düğüm haline getirin. Eğer bu düğümü sabit tutamıyorsanız; beyaz bir lastikten de yardım alabilirsiniz.

Merkezde Bağlama

Bu kez tişörtünüzü (yaka kısmının fazla aşağıya çekmemesi için) fazla kıvırmadan; bel ortasına gelecek şekilde düğümleyin. Böylece yaka kısmında hafif bir dekolte de yaratmış olacaksınız.

Tam Düğüm

Özellikle minimal stile sahip olanların deneyebileceği bu tişört bağlama yönteminde; düğümün ucunun sarkmamasına dikkat etmek gerekiyor. Tüm tişörtü büzen bir topuz yarattığınızı düşünün.

Yan Tişört Düğümü

Özellikle biraz bol, grup ya da grafik baskılı tişörtlerde kullanabileceğiniz bu bağlama tekniği; görünümüze spor bir hava katacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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