Dakota Johnson Sevgilisinin Müzik Klibini Yönetti

Grinin Elli Tonu üçlemesindeki rolüyle sinemada öne çıkan genç oyuncu Dakota Johnson özellikle Suspiria filmindeki başarısıyla oyunculuğunu ispatladı. Johnson, yeteneklerine bir yenisini daha ekleyerek klip yönetmenliği yaptı.

30 yaşındaki Dakota Johnson ve 42 yaşındaki Chris Martin uzun zamandır aşk yaşıyor. Çift gözlerden uzak huzurlu bir ilişki içinde. Özel ilişkilerinin yanı sıra çifti bağlayan bir iş ortaklığı da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Chris Martin’in solistliğini üstlendiği Coldplay grubunun Cry Cry Cry şarkısına çekilen klibin yönetmen koltuğundaki isimlerden biri de sevgilisi Dakota Johnson oldu.

14 Şubat Sevgililer Gününde yayınlanan klipte romantik dans sahneleri dikkat çekiyor. Klibin sonundaki akışta ise yönetmen olarak Dakota Johnson ve Cory Bailey’nin isimleri geçiyor.