Dakota Johnson Yeni Amazon Dizisi Rodeo Queens’in Başrolünde!

Fifty Shades of Grey filmi ile hayatımıza giren, sonrasında Suspiria ve A Bigger Splash gibi yapımlarla rüştünü ispatlayan Dakota Johnson’ı bu kez bir TV dizisinin başrolünde izleyeceğiz.

Yeni Amazon dizisi Rodeo Queens’in başrolünde yer alalacak olan genç yıldız; dizide Amerikan kültürünün olmazsa olmazı olan Rodeo’yu merkezine alacak.

I Am Not Okay with This’in ekibinin ellerinden çıkacak ve aynı zamanda Dakota Johnson’ın aynı zamanda yapımcı koltuğuna da oturacağı Rodeo Queens’in yayın tarihi ise henüz açıklanmış değil.

Dizi mockumentary, yani sahte belgesel formatında olacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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