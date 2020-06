Dakota Johnson Yeni Amazon Dizisi Rodeo Queens’in Başrolünde!

Fifty Shades of Grey filmi ile hayatımıza giren, sonrasında Suspiria ve A Bigger Splash gibi yapımlarla rüştünü ispatlayan Dakota Johnson’ı bu kez bir TV dizisinin başrolünde izleyeceğiz.

Yeni Amazon dizisi Rodeo Queens’in başrolünde yer alalacak olan genç yıldız; dizide Amerikan kültürünün olmazsa olmazı olan Rodeo’yu merkezine alacak.

I Am Not Okay with This’in ekibinin ellerinden çıkacak ve aynı zamanda Dakota Johnson’ın aynı zamanda yapımcı koltuğuna da oturacağı Rodeo Queens’in yayın tarihi ise henüz açıklanmış değil.

Dizi mockumentary, yani sahte belgesel formatında olacak.