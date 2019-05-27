Değiştirmeniz Gereken Ağız Bakım Alışkanlıkları

Tüm kış boyunca içtiğiniz çay ve kahveler dişlerinizin üzerinde ufak izler bırakmış olabilir. Daha mutlu ve sağlıklı gülüşler için değiştirmemiz gereken alışkanlıklara göz atıyoruz.

Ağız Bakımında Dikkat Etmeniz Gerekenler

Eskiden:

Diş fırçamı herhangi bir yere koyuyorum.

Şimdi: “Temiz bir yerde, kapalı ve kuru bir şekilde duruyor.” Herkes, üç ayda bir (ya da her grip geçirdikten sonra) diş fırçası değiştirmemiz gerektiğini biliyor. Ancak diş fırçanız eğer tuvaletin olduğu yerdeyse, daha da erken değiştirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Diş fırçası için en ideal alan, tuvaletten uzak ve kuru bir yer.

Ünlülerin ağız bakım alışkanlıkları, Kate Middleton

Dişler günde kaç kere fırçalanmalı?

Eskiden:

“Dişlerimi günde bir kere fırçalıyorum.”

Şimdi: “Dişlerimi günde iki defa fırçalıyorum.” Dişlerinizi bir kere sabah, bir de akşam fırçalamak gerekiyor. Üstelik en az iki dakika boyunca… Daima sistematik bir şekilde fırçalayın. Böylece her fırçalanmamış yer kalmaz.



Akşam en geç saat kaçta yemek yemelisiniz?

Eskiden:

“Gece atıştırmalarına bayılıyorum.”

Şimdi: “Uyumadan iki saat önce yemek yemeyi bıraktım.” İyi bir uyku almak ve sağlıklı dişlere sahip olmak için akşam yemeğini erken yemeye özen gösterin. Yatağınıza gitmeden iki saat önce de yemek yemeyi bırakın. Yani artık yemek sonrasında çikolata ve meyveye son veriyoruz! Bu durum, diş çürüklerinden ve diş üzerinde oluşabilecek aşınmalardan bizi koruyacak.

Ünlülerin ağız bakım alışkanlıkları, Meghan Markle

Eskiden:

“Her aklıma geldiğinde diş ipi kullanıyorum.”

Şimdi: “Her gün dişlerimi fırçaladıktan sonra diş ipi

kullanıyorum.” Günde bir defa diş ipi kullanmak (genellikle akşamları) son derece önemli bir detay. Çünkü diş fırçanızın ulaşamadığı yerleri temizlemeye yardımcı oluyor. Ancak, ip kullanırken diş etlerinizin bulunduğu noktalara daha nazik davranın. Eğer aşındırırsanız, iltihaplanmaya neden olabilirsiniz. Ayrıca unutmayın; yemekten hemen sonra diş ipi kullanmak, kötü nefes kokusunu da önlemeye yardımcı olur.

Daha beyaz dişlere sahip olmak için…

Eskiden:

“Daha beyaz dişlere sahip olmak istiyorum.”

Şimdi: “Dişlerimin beyazlamasına yardımcı oluyorum.” Dişlerinizi beyaz tutmanın en kolay yolu, üzerinde leke bırakabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktır. Bunların başında kahve, çay, şarap ve sigara geliyor. Profesyonel diş beyazlatma teknikleri de yardımcı olabilir. Ancak, daha az kahve ve çay içerek ya da hemen ardından su içerek bunu engelleyebilirsiniz.

Eskiden:

“Paket atıştırmalıklara ve şekerlere bayılıyorum.”



Şimdi: “Dişlerime faydalı, doğal ve sağlıklı besinler tüketiyorum.” Eğer dedeleriniz şu anda yediğinizi görüp onun ne olduğunu anlamıyorsa, dişleriniz için sağlıklı şeyler tüketmiyorsunuzdur. İşlenmiş yiyecekler asidiktir ve kaçınmak gerekir. Daha doğal ve sağlıklı, vitamin açısından zengin besinler tüketmeliyiz. Bu yiyecekler sayesinde daha sağlam diş ve çene yapısına sahip oluruz