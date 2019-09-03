Denemeniz Gereken Eylül Ayının En Yeni Güzellik Ürünleri

Yeni sezona merhaba dediğimiz Eylül ayı; yeni sezonun güzellik ürünlerini de beraberinde getiriyor. İşte Eylül ayının en yeni ve mutlaka denemeniz gereken güzellik ürünleri…

Nyx Born to Glow Naturally Radiant Foundation

Nyx Born to Glow Naturally Radiant Foundation

45 farklı rengi bulunan bu fondöten; yazın ışıltını ten görünümünü sonbahara taşıyacak. Üstelik ultra ince ve likit yapısı, ciltle daha kolay bütünleşmesini sağlıyor.

Laura Mercier Parisian Nudes Eye Shadow Palette

Laura Mercier Parisian Nudes Eye Shadow Palette

Doğal tonlardan hoşlananlar için harika bir seçenek olan bu far paleti; simli tonlar da barındırıyor. Özellikle toprak tonlarında smokey göz makyajı sevenler kaçırmamalı!

Chanel Rouge Allure Ink Fusion

Chanel Rouge Allure Ink Fusion

Pigmentasyonu, matlığı ve kalıcılığı ile harika bir ruj seçeneği. Üstelik içeriğindeki E vitamini sayesinde dudaklarınızı da kurutmuyor.

Urban Decay The Ultimate Brush Off Translucent Loose Setting Powder

Urban Decay The Ultimate Brush Off Translucent Loose Setting Powder

Bu pudra ile ciltteki fazla parlamaları önleyeceksiniz. Üstelik pek çok farklı cilt tonu için de seçenekleri bulunuyor.

Bobbi Brown Luxe Shine Intense Lipstick in Power Lily

Bobbi Brown Luxe Shine Intense Lipstick in Power Lily

Yeni sezonun pigmentasyonu başarılı olan bir diğer ruju. Özellikle Lily tonunu denemenizi tavsiye ederiz!

Byredo Slow Dance

Byredo Slow Dance

Güzel anıların şişelenmiş hali gibi düşünün! Reçine notalarıyla açılan parfümün kalbinde ise Turnagagası, labadanem ve leylak var. Alt notalarında ise vanilya ve paçuli bulunuyor. Özellikle gece parfümü için harika bir seçenek olabilir.