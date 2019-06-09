Derinlemesine Temizlik İçin En İyi Cilt Temizleme Balmları

Son dönemin favori temizlik adımı olan balmların en çok satan ve en iyi yorum alanlarını sizin için listeledik!

Pond's Cold Cream Cleansing Balm

Markanın ikonik cold cream ürününe rakip gösterilebilecek olan bu krem; hem uygun fiyatlı hem de içeriği ve temizleme gücüyle öne çıkıyor.



Darphin Aromatic Cleansing Balm

Buzlu camlı kutusu ve ipeksi yapısıyla yüzü temizlemekle kalmıyor; tazeleyici ve aydınlatıcı bir etki de yaratıyor.



It Cosmetics Bye Bye Makeup Melting Balm

Ürünün ismi bile çok şey anlatıyor. Fondöteninize, rujunuza, maskaranıza bu formül ile güle güle deyin! Üstelik cilde dolgun bir his veriyor; kolajen, hiyalüronik asit, peptit ve seramid içeriği ile bakım da sağlıyor.



Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm

Özellikle hassas ciltler için uygun olan bu ürün; harika kokusu ile de kalpleri çalıyor.

The Body Shop Camomile Sumptuous Cleansing Butter

Kalıcı rujdan, kedi gözü makyajına kadar başarılı bir şekilde temizlik sağlayan bu ürün; geride yağlı bir his de bırakmıyor. Yine hassas ciltlerin güvenebileceği bir ürün.