Dermatologlara Göre Es Geçebileceğiniz Cilt Bakım Adımları

Özellikle evde kaldığımız dönemde bazı güzellik ürünlerinizin bitmesi sizi dehşete mi düşürüyor? Neyseki cilt bakım uzmanlarına göre rutininizin bazı adımları aslında es geçilebilecek segmentler…

Öyleyse bir kaçını elemeden önce dermotologlara kulak vermeye ne dersiniz?

# Kağıt maskeler

Muhtemelen güzellik gurularının Instagram postlarını gördükçe, kağıt maske çılgınlığına daha çok kapılıyorsunuz. K-beauty, J–Beauty ve kömür ürünleri derken kağıt maskeler güzellik rutinimizin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Ancak çoğu uzmana göre bu o kadar da gerekli bir adım değil. Uzun süreli etkiler göremediğinizde bu yüzden üzülmenize gerek yok.

# Yüzün her noktası için farklı nemlendirici

Son dönemin yükselen trendlerinden biri de “yüzün farklı bölümlerine ihtiyaca göre farklı ürünler kullanmak”. Bu trendin uzantılarından biri de nemlendirici kullanımı. Ancak dermatologlara göre bu o kadar da gerekli değil. Yüzün her bölgesinde farklı etkileyecek akıllı tek bir nemlendirici bulmanız daha iyi olabilir.

# Ölü hücreleri temizleme

Dermatolog Janet H. Prystowsky, “İnsanlar akne ya da sivilce çıkardığında ilk iş olarak sert peelingler kullanıyor çünkü bunun cildin üzerindeki kiri söküp attığına inanıyorlar. Ancak gerçekte cildin doğal yağı bizi dış etkilerden korur. Yani agresif bir şekilde cildin yüzeyini temizlemeye çalışmak hiçbir işe yaramayacaktır. Bu tarz sorunlar için topikal kremler kullanmakta fayda var.” şeklinde açıklıyor.