Desa’da Kış Ortası Sıcacık Kampanya

Modern kadın ve erkeğin yaşam tarzına uygun, dinamik, özgün, kaliteli ve elegan tasarımları ile dikkat çeken Desa’nın bu kampanyası avantajlı alışverişin kapılarını aralıyor.

Kış sezonu ürünlerinde geçerli yüzde 60’a varan indirime ek olarak seçili ikinci ürüne ekstra yüzde 30 indirim imkanı sunan Desa, moda severlere ayakkabıdan çantaya, aksesuara geniş bir yelpaze sunuyor.

Sezonun trendlerini koleksiyonlarına başarılı bir şekilde yansıtan Desa’da, ister günlük isterseniz de gece şıklığınızı tamamlayacak birçok seçenek mevcut.

Şıklığından ödün vermeyenlerin vazgeçemediği marka olan Desa’da kalite ve lükse avantajlı fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız tüm Desa mağazaları ve www. desa.com.tr adresi birbirinden sizleri bekliyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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