Dior Bobby Çantayı Yakından Keşfedin

Maria Grazia Chiuri tarafından tasarlanan Dior Bobby çanta ile tanışmaya hazır mısınız? Çanta, zamansız modernitenin sembolü olarak Dior koleksiyonlarındaki aksesuarlar arasındaki yerini alıyor. Bu özel parçanın nasıl üretildiğini keşfetmek için Maison’un atölyelerinin bulunduğu İtalya’ya gidip mükemmelliğe erişimi oradaki dönüşüm laboratuvarlarında görmek gerekiyor. İsmini Christian Dior’un köpeğinden alan Dior Bobby, CD harflerinden oluşan şık tokasıyla, 3 farklı boyda ve 4 farklı renkte beğeniye sunuluyor.

Dior Bobby çanta

Siyah, krem ve taba rengi deri versiyonlara, kanvas üstüne lacivert renkte işlenmiş Dior Oblique desenli model ekleniyor. Özgürlüğü ve kendine güveni çağrıştıran bu çanta, nazik hatları ve uyumlu askılarıyla hiç kuşkusuz Couture efekti yaratıyor. Dior’un çağdaş ruhunu ifade eden Dior Bobby, Maison’un yeni arzu nesnesi.