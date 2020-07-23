Dior Cruise 2021 Defilesinden Büyüleyen Detaylar

Dior Cruise 2021 defilesi; büyüleyici bir online defileyle modaseverlerle buluştu.

Puglia’da Piazza del Duomo’da gerçekleşen defilede; pinafore elbiseler, battaniye saçaklı etekler ve el örgüsü kazaklara bandana ve postal detayları eşlik etti.

Maria Grazia Chiuri’nin “Moda rahat olmalı- bu benim DNA’mın bir parçası,” diyerek ana konseptini açıkladığı koleksiyonun kuşkusuz en dikkat çeken detayı ise birçok el yapımı doğal deri korseler.

İşte koleksiyondan öne çıkanlar…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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