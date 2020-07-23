Dior Cruise 2021 Defilesinden Büyüleyen Detaylar
Dior Cruise 2021 defilesi; büyüleyici bir online defileyle modaseverlerle buluştu.
Puglia’da Piazza del Duomo’da gerçekleşen defilede; pinafore elbiseler, battaniye saçaklı etekler ve el örgüsü kazaklara bandana ve postal detayları eşlik etti.
Maria Grazia Chiuri’nin “Moda rahat olmalı- bu benim DNA’mın bir parçası,” diyerek ana konseptini açıkladığı koleksiyonun kuşkusuz en dikkat çeken detayı ise birçok el yapımı doğal deri korseler.
İşte koleksiyondan öne çıkanlar…