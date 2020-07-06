Dior Haute Couture Sonbahar-Kış 2020-2021 Defilesi

Kreatif Direktör Maria Grazia Chiuri bu kez bambaşka bir ilhamla yola çıkıyor: 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da sanatçılarla moda tasarımcılarının iş birliğiyle kurulan Théâtre de la Mode’da, oyuncak bebeklerin üzerine her biri birer sanat eseri niteliğindeki kıyafetler dikiliyor ve bebekler bu şekilde bütün dünyayı dolaşıyordu. Bu yolla eserlerini gösterebilen sanatçılar, aynı zamanda tüm dünyaya savaş döneminde dahi Haute Couture’ün halen yaşadığı mesajını veriyordu. Bu zor dönem, pandemi sonrası sunulacak ilk Dior koleksiyonu için Chiuri’ye yol gösteriyor.

Yönetmen: Matteo Garrone