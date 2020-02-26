Dior Sonbahar/Kış 2020 Defilesinden Öne Çıkanlar

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Dior Sonbahar/Kış 2020 defilesinde püsküller ve eksoe desen ön plandaydı.

İşte Dior Sonbahar/Kış 2020 defilesinden öne çıkan görünümler…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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