Dior Yeni 'Chin Up' Kampanyası İle Olağanüstü Kadınları Kutluyor

Her zaman güçlü kadınların savunucusu olan Dior, son kampanyasıyla bunu bir kez daha kanıtlıyor.

Dior Parfums'un yeni kampanyası #DiorChinUp'ta güçlü ve ilham verici kadınlar; her şeyden önce bize kendilerinden, olağanüstü yolculuklarından, onları yontan güçlüklerden, onlara rehberlik eden kararlılıklarından ve yolculukları süresince başardıklarından bahsediyor.

Hepsinin ötesinde de deneyimlerini aktarmanın verdiği gururu bizimle paylaşıyorlar. Kamera karşısında özgün, duygusal ve samimi bir şekilde kendilerini açıyorlar.

Kadınlar olarak ve diğer kadınlar için.

Cara Delevingne

Charlize Theron

Serideki isimler ikonik parfüm J'Adore Dior yüzü Charlize Theron'un yanı sıra Cara Delevingne, Li Bing Bing, Leyna Bloom, Parris Goebel, Paloma Elsesser, Carole Biancalana ve Golshifteh Farahani gibi ilham verici yıldızlardan oluşuyor.

Dior, bir sonraki nesli güçlendirmeyi ve eğitmeyi amaçlayan #DiorStandsWithWomen girişimiyle bağlantılı olarak CTAOP'a (Charlize Theron Africa Outreach Project) olan bağlılığını da sürdürüyor. Theron tarafından 2007 yılında başlatılan yardım kuruluşu, yerel toplumlara olan katkılarından ötürü öne çıkan ve yarının liderleri olacak genç kadınları destekliyor.