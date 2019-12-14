Doğal Görünümde Peruk Kullanmanın Altın Kuralları

Peruklar pek çok saç rengini ve modelini deneyimlemenin en kolay yolu. Elbette doğru seçimler doğru biçimde uygulandığı zaman… Sizler için peruğunuzu doğal saçlarınız gibi gösterecek ipuçlarını derledik.

Tarzınızı Seçin.

İyi bir peruk edinecekseniz bu biraz maliyetli olacaktır. Bu yüzden de kararınızı vermeden önce stilinizi ve peruğunuzu nasıl kullanmak istediğinizi belirlemekte fayda var. Örneğin, kendi saçlarınızın bir kısmının da görünmesini istiyorsanız saç çizgisinden klipslerle tutturulan perukları tercih edebilirsiniz. Tabi kendi saçlarını da göstermek isteyenlerin en dikkat etmesi gereken konu renk uyumu olacaktır. Saçlarınızı tamamen gizlemek istiyorsanız da, saçınızın bağlama çizgisinden bağlayacak bir model satın almanız gerekecek.

Ölçünüzü Alın.

Çoğu peruk ayarlanabilir biçimde üretilirken bazı perukların farklı boy seçenekleri var. Bunun için özellikle de e-alışveriş yöntemiyle satın alacaksanız sipariş vermeden önce, başınızın ölçüsünü almanızı öneririz. Boyutta önemli olan rahatlığınız. Peruğunuz başınıza sığmayacak kadar dar veya her an düşecekmiş gibi geniş olmamalı.

Ölçümü en doğru şekilde yapmak için bir kumaş parçası kullanabilirsiniz. Kafanızın çevresini, saç çizginizden başlayarak ensenize gelen kısmı, kulaklarınız ile saçlarınızı kulağınızın arkasına aldığıızda ne kadarlık bir kısım kalacağını ölçmelisiniz.

Saç stilistlerinin önerisi ise peruğun doğal durması için saç çizgisinden biraz geride başlamasından yana. Böylece kendi saçlarınızı peruğunuza doğru tarayarak peruğun başlangıç kısmını gizleyebilir ve doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Peruğunuzu Güzellik Salonundan Almanız En Doğrusu.

Böylece renk, ebat, model gibi konularda aksilik yaşamamak için birebir deneyimleme fırsatı edinmiş olursunuz. Beğeninize göre o anda kuaförünüze kesim yaptırma kolaylığı olması da cabası.

Kuru Şampuan Kullanın.

Peruğunuzu şekillendirmeden önce bir miktar kuru şampuan kullanmanız öneriliyor. Özellikle sentetik peruklar çok fazla parlak görünebiliyor ve bu doğallıktan epey uzak bir etki bırakıyor. Kuru şampuan bu yüzden parlamaları gidermek için en etkili yol.

Son Dokunuşlar İçin Makyaj Çantanıza İhtiyacınız Olacak.

Perğ0unuzun daha gerçekçi görünmesi için saç ayrımlarınıza ten renginizde bir kapatıcı ile hafif farça darbeleri bırakmanızı öneriyor saç tasarımcıları.