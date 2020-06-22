Doğru Erkekle Birlikte Olduğunuzu Gösteren 12 Şey

Doğru kişiyi bulmanın pek de kolay olmadığının farkındayız. Tabii ki kendinize zaman ayırmak ve hayatı doyasıya yaşamak varken kendinizi doğru kişiyi bulmaya adamanızı önermiyoruz.

Ama elinizde en azından, hayatınızın aşkı ile karşı karşıya olup olmadığınızı öğrenebileceğiniz 12 işaret var.

Birçok kadının aklının bir köşesinde, idealize ettiği aşık olunacak bir adam tipi mutlaka vardır. Bazıları ise, hislerinin ışığında hareket eder ve ilk görüşte aşka inanırlar. Hangi gruba dahil olursanız olun, size karşınızdakinin hayatınızın aşkı olup olmadığını gösterecek birkaç işaret mevcut. Yapmanız gereken şey biraz objektif düşünerek, partneriniz hakkında karar vermek. Bu 12 gerçeği gözden geçirerek, hayatınızın erkeği ile birlikte olup olmadığınızı anlayabilirsiniz.

partnerinizle ortak mizah anlayışı önemli

Sizi güldürüyor mu?

Mizahın ikili ilişkilerdeki gücünü asla küçümsemeyin! Eğer sizi güldürebiliyorsa, hayatınızdaki kritik noktaları keşfedebilmiş demektir. Ortak bir mizah anlayışı, paha biçilemez bir duygudur!

Anlattıklarınızı hatırlıyor ve ona göre davranıyor mu?

Duyarlı ve düşünceli bir erkek her daim karşısındaki için önemli olan küçük şeyleri aklında tutar. Kendinizin bile hatırlayamadığın detayları, anlattığınız hikayeleri ya da kurduğunuz düşleri bir köşeye not alıyor ve gerçekleşmeleri için çaba sarf ediyor demektir.

partneriniz zor zamanlarda yanınızda olmalı

Sizi destekliyor mu?

Yaşamınızda sizi ne kadar desteklerse, o kadar güçlü bir ilişkinizin olduğundan emin olabilirsiniz. Ondan alacağınız destek, her zaman kendinizi daha da güvende hissetmenizi sağlar. Zor zamanlarda muhakkak size destek olacak birinin var olduğunu bilmek mükemmel bir histir.

Sözünde duruyor mu?

Sözünü tutan insana her daim arkanı rahatlıkla dönebilirsin. Unutma ki birine gerçekten güvenmek, bir hayli zor bir meseledir.

Kendinizi bulmanı sağlıyor mu?

Eğer partneriniz sizin en iyi şekilde “kendiniz” olmanızı istiyorsa, sizin ruhunuz olmak istiyor demektir. Bu, aynı zamanda kendinize güveninizi yitirmemeniz için de mükemmel bir yardım.

Ondan yeni şeyler öğrenebiliyor musunuz?

Kendi zevkleriniz ve ilgi alanlarınızdan taviz vermeden, size gerçekten ilginizi çekebilecek bir şeyler sunuyor, bildiklerinizi ya da gördüklerinizi ikiniz rahatlıkla paylaşabiliyorsanız, aranızda harika bir denge var demektir.

Sizi olduğunuz gibi kabul ediyor mu?

Sizi, asla olamayacağınız bir kişiye dönüştürmeye çalışmadığından emin olun. Eğer sizi sadece “siz” olduğunuz için seviyorsa, buna ancak gerçek aşk denebilir.

sosyalleşme anlayışınız ortak olmalı

Onunla takılmaktan keyif alıyor musunuz?

Her ikiniz de, beraber geçirdiğiniz zamandan keyif almalısınız. Zevklerinize, sosyalleşme tarzınıza göre birilerini bulmak oldukça zor olabilir. Sizin aktivitelerinize severek katılıyor ve sizi yalnız bırakmıyorsa, doğru insan olduğuna dair elinizde bir kanıt daha var demektir.

Her türlü sorun hakkında konuşabiliyor musunuz?

Her konu hakkında tartışabiliyor ve birbirinize katlanabiliyor olmanız çok önemli. Eğer sizinle bazı konuları konuşmaktan kaçınmıyor ve düşüncelerini rahatlıkla paylaşabiliyorsa, sizin yanınızda kendisini rahat hissediyordur.

hayattaki başarılarınızla gurur duymalı

Sizinle gurur duyuyor mu?

Hayattaki başarılarınızı onunla rahatlıkla paylaşmalı ve onun da bunları dinlemekten keyif aldığından emin olmalısınız. Gerçek aşk budur.

Hayatınıza bir şeyler katıyor mu?

Hayatınızın onunla daha güzel olduğundan ve o yanınızdayken kendinizi daha iyi hissettiğinizden emin olun. Onun varlığı sizi boğmamalı; aksine sizi canlandırmalı.

Ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçiriyor mu?

Onu tanıştırdığınız herkes, onun gözlerinde sizi ne kadar önemsediğini görmeli. Çevrenizdekilerle vakit geçirmekten kaçınmayan ve onlar tarafından da sevilen birisi olmalı.