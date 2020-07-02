Doğru ve Sağlıklı Deodorant Seçimi Nasıl Yapılır?

Makyaj ve cilt bakım ürünlerinde özellikle son yıllarda en fazla dikkat ettiğimiz nokta “temiz içerik” oldu. Bu ürünlerden formülünde ne kadar az kimyasal barındıran seçenek varsa onlara yöneliyoruz. Durum deodorantlarda da değişmiyor.

Deodorantlarda, alüminyum faktörü devreye giriyor. İçeriğinde terleme önleyici olarak alüminyum tuzları bulunan ürünler, meme kanseri gibi konularda sağlık endişeleri yaratıyor. Bu iddialar farklı araştırmalarla olumlu olumsuz açıdan desteklense de, markalar alüminyum içermeyen formülleriyle ürünlerini zenginleştirmeye başladı bile.

alüminyum içermeyen deodorantlar

Ter önleyici ürünlerin kanıtlanmış herhangi bir sağlık sorunu nedeni olmamalarıyla birlikte uzmanlar bu tedirginliğin nedeni olarak güzellik endüstrisinde doğallığın popüler olmasını görüyorlar. Doğal deodorant tercihleri insanların kimyasaldan kaçınma arzusuyla artıyor.

Terlemeyi önleyen deodorantlar doğal ter oluşumunu durduruyor. Doğal formüllü veya alüminyum içermeyen formüllü deodorantlar ise terlemeyi ve ter oluşumunu önlemezler. Sadece terden kaynaklı olarak oluşabilecek kokuyu maskelerler.

İçeriğinde alüminyum tuzu olmayan doğal deodorantlar, farklı doğal katkılarla terleme sorununu çözmeye odaklanıyor. Bunlar arasında dikkat çekenler ise kabartma tozu, kömür, ararot tozu ve kristal mineralleri. Bu bileşenlerin hiçbiri ter kanallarını tıkamıyor. Bunun yerine terin oluşturduğu nemi emiyorlar. Bu nedenle, farklı içeriklerdeki ürünleri deneyerek size en uygun olanı aramanız en doğrusu. Çünkü hassas cilde sahip olanlar için ciltte kuruluk ve tahriş gözlemlenebiliyor.

İşte deneyebileceğiniz alüminyumsuz deodorantlar:

SOFT&GENTLE- NIVEA- SİVENO