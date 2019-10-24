Dolabınız İçin Yatırım Olacak Zamansız Bot Modelleri

Bot ve çizmeler yağışlı soğuk havaların vazgeçilmezi. Kullanışlı ve bir o kadar havalı bu parçaların en doğru, en zamansız olan modellerini edinmekse oldukça önemli.

Dolabınıza gönül rahatlığıyla ekleyebileceğiniz, yatırım yapmakta tereddüt etmemeniz gereken bot modellerini sizler için bir araya getirdik.

İşte zamanın trendleri ne olursa olsun, iyi baktığınız takdirde yıllarca giyebileceğiniz, kombinlerinizi kusursuz biçimde tamamlayacak bot ve çizme modelleri:

# Diz Üstü Çizmeler

Diz üstü çizmeler çabasız şıklık için vazgeçilmez

Diz üstü çizme modelleri son yıllarda mini boy etek ve elbiselerle sınırlı kalmayarak jean pantolonlara da eşlik etmeye başladı. Bacaklarınızı saran diz üstü çizme modelleri ile feminen bir görünüm yakalarken şıklığınızı da tamamlayacaksınız.

# Yağmur Botu

yağmur botları ile çabasız şıklık mümkün

Özellikle yağışlı günlerde kombinlerimizin üzerinde fazla kafa yormak istemeyebiliyoruz. Böyle anlarda, risksiz kombinlerle harika görünmek mümkün hale geliyor. Basit bir örnek olarak skinny jean üzerine giyeceğiniz salaş bir kazak ile harika görünebilirsiniz. Peki bu görünümü en iyi tamamlayacak parça nedir? Kesinlikle yağmur botları! Dilediğiniz renk ve boyda edineceğiniz yağmur botu/ çizmesi ile risksiz kombininizi havalı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

# Postal Botlar

postallar rahat ve şık bir görünüm yaratıyor

Maskülen, spor, rahat, şık, havalı… Postal botları dilediğiniz kelimeyle tanımlamakta özgürsünüz! Feminen bir görünümü daha çabasız hale getirmekte de, eşofmanlarınızla şehirde tur atmak istediğinizde görünümünüzü tamamlamada da ihtiyacınız olan tek şey postallar olacak.

# Kovboy Botları

KOVBOY BOTLAR ASİ BİR GÖRÜNÜM YARATIRKEN DE YANINIZDA

ÇABASIZ KOMBİNLERİNİZİ KOVBOY BOTLARLA TAMAMLAYIN

Kovboy botları ile gerçek bir zamansızlıktan bahsediyoruz. Her görünümü apayrı bir havaya sokan bu parçalar kesinlikle iyi bir yatırımı hak ediyor. Özellikle stilinizi bohem olarak tanımlıyorsanız muhakkak bir kovboy botu edinmenizi öneriyoruz. İnanın pişman olmayacaksınız.

# Hayvan Derisi Desenli Çizmeler

hAYVAN DERİSİ DESENLİ ÇİZMELER FEMİNEN GÖRÜNÜMÜ DESTEKLİYOR

Hemen her kadının dolabı iki kategoriden oluşur: Her şeye adapte edilebilecek renkte ve desensiz parçalar (siyah bir stiletto, beyaz basic tişört, siyah mini elbise gibi) ve deseniyle ya da rengiyle dikkat çeken star parçalar. İşte kombinlerinizde çabasız şıklığı yakalarken tamamlayıcı olacak star parçalardan biri de hayvan derisi desenli çizmeler! Arkadaşlarınızla buluşurken siyah pantolon ve siyah kazak giydiğiniz bir görünümü bu çizmelerle tamamladığınızda ne kadar stil sahibi göründüğünüze inanamayacaksınız.

# Beyaz Bot

bEYAZ RENK KIŞ AYLARINDA KABUSUNUZ OLMASIN

Beyaz bir bot en az siyah renkte botlar kadar kurtarıcı olabilir. Beyaz renk kış ayları için tabu olmaktan çıkalı epey oluyor. Bunun tadını çıkarın ve kış kombinlerinizi eşsiz bir şekilde tamamlayacak bir beyaz bot edinin.