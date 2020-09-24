Bu yeni koleksiyonda Stefano Gabbana ve Domenico Dolce; el yapımı işçilik (DIY) deneyimlerini elden geçiriyor.
El yapımı sanatlarının yeni nesil içinde sürdürülebilir moda kapsamında takdir görmesini sağlayacak koleksiyonda her parça yetenekli birer el tarafından hazırlanmış. Bu yüzden her parçanın kendine özgü benzersiz bir kişiliği var.
70'li yıllardan ilhamını alan koleksiyon; aynı zamanda Dolce&Gabbana'nın ikonik 1993 koleksiyonuna da saygı duruşunda bulunan parçalara sahip.
İşte Dolce&Gabbana İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonundan öne çıkanlar...