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Downton Abbey Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Downton Abbey filminin ilk resmi fragmanı yayınlandı. Beklentinin oldukça büyük olduğunu söylememiz gerek.
Dizinin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen, yeni yayınlanan fragman; bu etkileyici drama dönemi hakkında tanıdığımız ve sevdiğimiz klasik İngiliz ihtişamının hiçbir yere gitmediğini gösteriyor.

Belli ki diziden aşina olduğumuz şahane ihtişam sahneleri filmde de sürüyor olacak. Crawley ailesinin hikayesi de kaldığı yerden devam edecek olanlardan.

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Kral V. George ve Kraliçe Mary’nin aileye gerçekleştireceği ziyaret etrafında toplanacağı ön görülen filmin hikayesi hala net bilgilerle açıklanmadı.

Orijinal dizinin oyuncu kadrosunun çoğu, filmde de rollerini canlandırmaya devam ediyor olacak. Film, 13 Eylül’de sinemalarda olacak.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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