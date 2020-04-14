Drake Gelecekteki Eşine Hermes Çanta Biriktiriyor

Geçtiğimiz günlerde Toronto’daki 50.000 metrekarelik, NBA sahası büyüklüğündeki, 20.000 Swarovski kristallerinden yapılmış bir avize ve bir ton ağırlığında bir yatak da içeren evini kameralara açan Drake; sosyal medyanın da tartışma konusu oldu.

Ametist donanımlı, elmas ve nikel detaylar içeren geniş gardırobu aynı zamanda yıllardır biriktirdiği değerli spor ayakkabıları da içeriyor.

Drake bu konuya dair şu an konuşmasa da; 2017’de The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, pahalı çanta koleksiyonunun (12.000 dolardan 300.000 dolar arasında değişen) “birlikte olduğu kadın için” olduğunu belirtmişti. Ayrıca bu çantalar, gelecek için inanılmaz değerlerde büyük bir yatırım olarak kabul ediliyor.

🚨🚨Drake's mythical Birkin collection for this future wife on the left 🚨🚨 https://t.co/ieqrxYXM2K pic.twitter.com/TihPLuqJJH — rachel seville tashjian (@theprophetpizza) April 8, 2020

Sosyal medyada çok konuşulan Drake’in dolabı için “Hey, Birkin çantaları birer nane şekeri gibi masaya mı atıyor?” yorumları yapıldı.