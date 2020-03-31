Drake İlk Kez Oğluyla Fotoğraf Paylaştı

Ünlü yıldız Drake, ilk kez Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki oğlu Adonis ile fotoğraflarını paylaşan Drake; ailesi ve arkadaşlarıyla sosyal mesafe sonrası yeniden bir araya gelmek istediği konusunda içten bir yazı da paylaştı.

“Güzel ailemi ve arkadaşlarımı seviyorum ve özlüyorum. Hepimizin yeniden bir araya gelebildiği neşeli o günü sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar lütfen ışıklarınızı açık tutun.” şeklinde cümlesine başlayan Drake; hayranlarına içimizdeki ışıkla bağlantı kurabilmek ve dünyada iyi olana tutunmak üzerine motivasyonel bir yazı yazdı.

“Bilinçli olun; özellikle de şu anda korkunun başkalarından gelebildiği şu dönemde. Kahkaha en iyi ilacınızancak gözyaşları da güçlü bir dışavurum olabilir. Tüm yargılarınızı serbest bırakın. Asla yalnız olmadığınızı hatırlayın. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa sormaktan çekinmeyin o yardım gelecektir. Her şey niyetle gelir ve etrafımızda dönen çelişkili enerjiler olsa da, bu yeniden inşa edilecek. Ama bunun olması için şunu tam olarak yapmalısın: Güven. En büyük kalbe sahipsin ve bu senin en büyük yetenğin. Çevrenizi her zaman kontrol etmek imkansızdır ama odağınızı nasıl hissetmek istediğinize çevirdiğinizde her şey buna uyacaktır.“

Drake, Haziran 2018’de “Scorpion” albümü sırasında Adonis adında bir oğlu olduğunu doğrulamıştı. “Emotional” isimli parçasında Drake “Ben oğlumu dünyadan gizlemiyorum, dünyayı oğlumdan gizliyorum” ifadelerini kullanmıştı.