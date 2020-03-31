Drake İlk Kez Oğluyla Fotoğraf Paylaştı

Ünlü yıldız Drake, ilk kez Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki oğlu Adonis ile fotoğraflarını paylaşan Drake; ailesi ve arkadaşlarıyla sosyal mesafe sonrası yeniden bir araya gelmek istediği konusunda içten bir yazı da paylaştı.

“Güzel ailemi ve arkadaşlarımı seviyorum ve özlüyorum. Hepimizin yeniden bir araya gelebildiği neşeli o günü sabırsızlıkla bekliyorum. O zamana kadar lütfen ışıklarınızı açık tutun.” şeklinde cümlesine başlayan Drake; hayranlarına içimizdeki ışıkla bağlantı kurabilmek ve dünyada iyi olana tutunmak üzerine motivasyonel bir yazı yazdı.

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What is most important for you right now is to connect to your own inner light. This will create the biggest opening of all. Trust that you have all of the power within to make this happen, and in order to do that connect to the people and things that bring you a lot of joy. When the mind starts to move into overthinking or fear, shift your attention right away to something bright. It doesn’t matter what has happened in the past or what is happening around us now, you can always make the choice to break free of the wheel of suffering and panic and open up to your own light. We are powerful manifestors , so once you make the choice in the moment to shift your awareness to something good, it will show you in your reality. Be conscious, especially right now of fears coming in from others, and recognize that not everything should be held by you. Laughter is your best medicine, but tears can also be a powerful release. Let go of any judgment you may have around that. Remember that you are never alone, and if you need to be reminded of that ask for support and it will show up. Everything comes down to intention, and even though there are conflicting energies circling around us you must KNOW…It will rebuild. But in order for that to happen, you have to do exactly that. Trust. You have the biggest heart and that is your greatest gift. It’s impossible to always control your surroundings, but when you shift the focus to how you want to feel, everything will conspire to assist you. I love and miss my beautiful family and friends and I can’t wait for the joyful day when we are all able to reunite. Until then please keep your lights on. 🤍

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Bilinçli olun; özellikle de şu anda korkunun başkalarından gelebildiği şu dönemde. Kahkaha en iyi ilacınızancak gözyaşları da güçlü bir dışavurum olabilir. Tüm yargılarınızı serbest bırakın. Asla yalnız olmadığınızı hatırlayın. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa sormaktan çekinmeyin o yardım gelecektir. Her şey niyetle gelir ve etrafımızda dönen çelişkili enerjiler olsa da, bu yeniden inşa edilecek. Ama bunun olması için şunu tam olarak yapmalısın: Güven. En büyük kalbe sahipsin ve bu senin en büyük yetenğin. Çevrenizi her zaman kontrol etmek imkansızdır ama odağınızı nasıl hissetmek istediğinize çevirdiğinizde her şey buna uyacaktır.

Drake, Haziran 2018’de “Scorpion” albümü sırasında Adonis adında bir oğlu olduğunu doğrulamıştı. “Emotional” isimli parçasında Drake “Ben oğlumu dünyadan gizlemiyorum, dünyayı oğlumdan gizliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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