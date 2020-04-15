Dune Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Parlayan yıldızlar Timothée Chalamet ve Zendaya’yı bir araya getiren Dune filmi merakla beklenen yapımlar arasında. Filmden fotoğrafların yayınlanması ve heyecanın iyice artmasıyla, yapım hakkında bilmeniz gereken bazı detayları sizler için araştırdık!

DUNE FİLMİNİN KONUSU VE ETKİLEYİCİ KADROSU

Zendaya ve Timothée hayranlarının yanı sıra bilim kurgu sevenlerin de merakını cezbeden film, aslında Frank Herbert’ın Dune serisinin sinemaya bir uyarlaması olacak. Yazar tarafından 1965 yılında kaleme alınan romanın çağının ötesindeki bakış açısı pek çok kitap eleştirmeni ve okuyucu tarafından alkışla karşılanmıştı. Şimdiyse yapımı beyaz perdede görme vakti!

Gelelim Dune’un konusuna: Film, evrendeki en değerli ve en hayati varlığın korunma görevinin soylu bir ailenin oğlu olan Paul Atreides’e verilmesini ve bu süreçte gelişen maceraları konu alıyor. Paul Atreides olarak izleyeceğimiz aktör ise elbette Timothée Chalamet.

DUNE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Filmin yönetmenliğini, özellikle son yıllarda Arrival ve Sicario ile büyük ses getiren Denis Villeneuve üstleniyor. Chalamet ve Zendaya’ya kadroda eşlik eden diğer isimler ise Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa ve Javier Bardem.

Filmin vizyon tarihi 18 Aralık 2020 olarak belirlendi.