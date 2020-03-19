Dünyaca Ünlü Doktordan Koronavirüs Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Dünyaca ünlü doktor Faheem Younus, COVID-19/Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışları Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir flood ile paylaştı.

İşte Amerika’da enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşmış doktor Faheem Younus’un cononavirus hakkında doğru bilinen yanlışlara verdiği cevaplar…

Yanlış: Korona, yaz gelince bitecek.

Doğru: Önceki pandemiler iklime göre değişiklik göstermemişlerdi. Ayrıca yaz aylarında güney yarımkürede kış olacak. Virüs globaldir.

Yanlış: Yazın virüs sinekler yüzünden daha çok yayılacak

Doğru: COVID-19 kan yoluyla bulaşmaz. Solunum yoluyla bulaştığından sineklerin bir etkisi olmayacak.

Yanlış: Nefesinizi 10 saniye rahatsız olmadan tutarsanız Corona değilsiniz.

Doğru: Coronavirus taşıyan pek çok genç nefesini 10 saniyeden fazla tutabilir. Koronavirüsü taşımayan pek çok yaşlı da nefesini 10 saniye tutamayabilir.

Yanlış: Korona testine ulaşamadığımız için kan bağışı yapalım, nasıl olsa kan bağışı bankaları test edecektir.

Doğru: Hiçbir kan bağışı kurumu COVID-19 testi yapmamaktadır. Bu sizi amaca götürmez. Kan bağışı kutsal bir amaçla yapılmalıdır. Doğru amaçlar motivasyonunuz olsun.

Myth #6: All this social distancing is an over reaction. You’ll see that the virus won’t cause much damage.



If we don’t see many infections (I hope) it actually will prove that social distancing worked. Not that the virus was never a big deal. — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) March 17, 2020

Yanlış: Koronavirüs boğazınızda yaşar. Çok su içerek onu midenize gönderirsiniz ve mide asidiniz virüsü yok eder.

Doğru: Virüs boğazınızdan girebilir ama oradaki konak hücrelere tutunur. Suyla onu engelleyemezsiniz. Sadece daha çok tuvalete çıkarsınız.

Yanlış: Sosyal mesafelendirme aşırı bir tepki. Virüs o kadar yaşamayacak.

Eğer fazla hasta görmezsek inanın bu mesafe sayesinde olacak. Virüs büyük bir problem teşkil etmediğinden değil.

Yanlış: Araba kazalarında her yıl 30.000 insan ölüyor. Koronavirüs neden bu kadar abartılıyor?

Doğru: Araba kazaları bulaşıcı değil. Kazazede sayıları her üç günde bir ikiye katlanmıyor. Toplu panik ya da ekonominin yok olmasına da sebep olmuyor.

Yanlış: El dezenfektanı sabundan daha iyi.

Doğru: Su ve sabun virüsü gerçekten öldürüp derinizden atar. Çünkü virüs deri hücrelerinize tutunamaz. Aynı zamanda görünen kirleri de temizler. Yani el dezenfektanı bulamazsanız endişelenmeyin.

Yanlış: COVID-19 önlemek için en iyi stratejilerden biri dezenfektanlar ile evinizde her kapı kolu temizlemektir.

Doğru: El yıkama / 6ft (2m) mesafe korumak en iyi uygulamadır. Evde bir COVID hastası bakmıyorsanız, ev yüzeyleri büyük bir risk olmamalıdır.