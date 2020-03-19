Dünyaca Ünlü Doktordan Koronavirüs Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
Dünyaca ünlü doktor Faheem Younus, COVID-19/Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışları Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir flood ile paylaştı.
İşte Amerika’da enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşmış doktor Faheem Younus’un cononavirus hakkında doğru bilinen yanlışlara verdiği cevaplar…
Yanlış: Korona, yaz gelince bitecek.
Doğru: Önceki pandemiler iklime göre değişiklik göstermemişlerdi. Ayrıca yaz aylarında güney yarımkürede kış olacak. Virüs globaldir.
Yanlış: Yazın virüs sinekler yüzünden daha çok yayılacak
Doğru: COVID-19 kan yoluyla bulaşmaz. Solunum yoluyla bulaştığından sineklerin bir etkisi olmayacak.
Yanlış: Nefesinizi 10 saniye rahatsız olmadan tutarsanız Corona değilsiniz.
Doğru: Coronavirus taşıyan pek çok genç nefesini 10 saniyeden fazla tutabilir. Koronavirüsü taşımayan pek çok yaşlı da nefesini 10 saniye tutamayabilir.
Yanlış: Korona testine ulaşamadığımız için kan bağışı yapalım, nasıl olsa kan bağışı bankaları test edecektir.
Doğru: Hiçbir kan bağışı kurumu COVID-19 testi yapmamaktadır. Bu sizi amaca götürmez. Kan bağışı kutsal bir amaçla yapılmalıdır. Doğru amaçlar motivasyonunuz olsun.
Yanlış: Koronavirüs boğazınızda yaşar. Çok su içerek onu midenize gönderirsiniz ve mide asidiniz virüsü yok eder.
Doğru: Virüs boğazınızdan girebilir ama oradaki konak hücrelere tutunur. Suyla onu engelleyemezsiniz. Sadece daha çok tuvalete çıkarsınız.
Yanlış: Sosyal mesafelendirme aşırı bir tepki. Virüs o kadar yaşamayacak.
Eğer fazla hasta görmezsek inanın bu mesafe sayesinde olacak. Virüs büyük bir problem teşkil etmediğinden değil.
Yanlış: Araba kazalarında her yıl 30.000 insan ölüyor. Koronavirüs neden bu kadar abartılıyor?
Doğru: Araba kazaları bulaşıcı değil. Kazazede sayıları her üç günde bir ikiye katlanmıyor. Toplu panik ya da ekonominin yok olmasına da sebep olmuyor.
Yanlış: El dezenfektanı sabundan daha iyi.
Doğru: Su ve sabun virüsü gerçekten öldürüp derinizden atar. Çünkü virüs deri hücrelerinize tutunamaz. Aynı zamanda görünen kirleri de temizler. Yani el dezenfektanı bulamazsanız endişelenmeyin.
Yanlış: COVID-19 önlemek için en iyi stratejilerden biri dezenfektanlar ile evinizde her kapı kolu temizlemektir.
Doğru: El yıkama / 6ft (2m) mesafe korumak en iyi uygulamadır. Evde bir COVID hastası bakmıyorsanız, ev yüzeyleri büyük bir risk olmamalıdır.