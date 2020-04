Dünyaca Ünlü Film Festivalleri COVID-19 İçin İzlenmeye Açılıyor

We Are One: A Global Film Festival projesi, uluslararası 20 ünlü film festivalini 10 günlüğüne internet üzerinden izlenmeye açıyor.

Elde edilecek gelir ise Koronavirüs (COVID-19) ile mücadeleye harcanacak. 10 gün sürecek etkinlikte uluslararası film galaları, özel endüstriye dair görüşmeler de dahil olmak üzere bir film festivalinde bulabileceğiniz programlar yer alacak. Livestream yayın için aşağıdaki kanalı takipte kalabilirsiniz.

Bu global film festivali Youtube üzerinden izlenebilecek ve izleyiciler bağışta bulunabilecek. Programda yer alan uluslarası festivaller ise şöyle:

Cannes Film Festival, Sundance Film Festival, BFI London Film Festival, Toronto International Film Festival, Tribeca Film Festival, Annecy International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sydney Film Festival, Tokyo International Film Festival ve Venice Film Festival (Venedik Film Festivali).