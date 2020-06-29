Dünyaca Ünlü Villa Azur Restaurant & Beach Club Bodrum’da Kapılarını Açıyor

Miami gece hayatının öncülerinden Micheal Martin’in bilgi birikiminin, Jean – Philippe Bernard ve Paul Breuza’nın uzmanlıklarıyla buluştuğu, eğlence sektöründe, hem lezzet, hem de atmosferi ile cezbedici bir dünya markası olan Villa Azur Restaurant & Beach Club,

Metin Şen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Group güvencesiyle 3 Temmuz 2020 Cuma günü Bodrum’da açılıyor.

Heyecanla beklenen Villa Azur Restaurant & Beach Club, Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel’in ortaklığıyla, 3 Temmuz’da Bodrum Yalıkavak, Tilkicik Koyu’nda açılıyor.

Miami’de ağırladığı Beyonce, Leonardo di Caprio, Paris Hilton, Gerard Butler, Adriana Lima gibi starlarla da tüm dünyanın göz bebeği olan, yaz denildiğinde de ilk aklan gelen adreslerin başında yer alan Villa Azur Restaurant & Beach Club, Bodrum Yalıkavak, Tilkicik Koyu’ndaki denize sıfır residence dairelerden oluşan D Plaj’ın içerisinde yer alıyor.

Villa Azur Restaurant & Beach Club’ın ağırlıklı olarak beyaz renklerin hakim olduğu bohem ve konforlu mimarisi de ünlü bir ismin imzasını taşıyor; Abdullah Burnaz… Bodrum’a yepyeni bir soluk getiren Villa Azur Restaurant & Beach Club, Akdeniz mutfağından ilham alan restoran tarafıyla da oldukça seçkin ve popüler bir yeme – içme adresi olacağının sinyallerini veriyor. Her Pazar saat 09.30 – 13.00 arası düzenlenecek olan Villa Azur Brunchları ise daha şimdiden en çok merak edilen ve sabırsızlıkla beklenenlerin başında geliyor. Eğlence konusundaki iddiasıyla da tüm dünyada tanınan Villa Azur Restaurant & Beach Club, her Cuma DJ Murat Tokuz ile düzenlenecek partilerinin de müjdesini veriyor.

Adres: Dirmil Mahallesi, Flipper Sokak, No:9 – EA/1, Tilkicik Koyu / Yalıkavak – Bodrum

Bilgi ve Rezervasyon için Telefon: 0530 900 70 77