Editörümüz Kübra Elmalı’nın Bakım Ritüelindeki 3 Önemli Yağ

Son dönemlerde pandemi nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz süre arttı. Sağlığımız için, kendimizi şımarttığımız bakım ihtiyaçlarımızı da bir süredir kendimiz gidermeye başladık.

Benim bu süreçte en sık kullandığım bakım ürünleri ise yağlar oldu. Dezenfektan ve alkollü kolonyaların ellerimde yarattığı kuruluğu en iyi şekilde yağlarla giderebiliyorum.

Yağlarla bakım rutinimi gerçekleştirdiğim bu dönemde favori ürünüm ise NUXE Huile Prodigieuse serisi. Üç farklı üründen oluşan seri gerçek anlamda kurtarıcım oldu diyebilirim. Her bir ürünü hem vücudunuzda, hem yüzünüzde hem de saçlarınızda uygulayabilmeniz harika bir kolaylık sağlıyor.

NUXE Huile Prodigieuse, mükemmel kokusuyla sterilizasyonun ekstra önemli olduğu şu günlerde bana temizliği hissettiriyor. Ürünü vücudumda özellikle çatlakların olduğu bölgelerde uygulamayı seviyorum; çünkü çatlakları iyileştirmeye yönelik %30’luk bir etkiye sahip. Ayrıca kendi nemlendiricime ürünü ekleyebiliyorum. Makyaj yapmam gereken günlerde ise fondöten, kapatıcı gibi ten ürünlerini birkaç sprey NUXE kuru yağ ile karıştırmam makyajımda çok daha doğal bir görünüm sağlıyor.

Huile Prodigieuse Florale ise çiçek kokusuyla bana baharı yaşatıyor. Bu ürünü en çok saçlarımda uygulamayı seviyorum. Saç parfümü etkisi yaratırken saçlarıma nem kazandırıyor. Üstelik duş öncesi yoğun uygulamayla beklettiğimde maske etkisi de görüyor.

Huile Prodigieuse Or ise modumu yükseltip kendime biraz ışıltı katmak istediğimde başvurduğum ürün. İçerisindeki altın rengi simler daha sosyal bir yaşam tarzındayken gece makyajıma hareket katıyordu. Şu sıralar ise kız arkadaşlarımla görüntülü konuşmaya hazırlanırken cildimi Huile Prodigieuse Or ile aydınlatıyorum.

Tek bir ürünle hem saçlarınıza, hem vücudunuza, hem de yüzünüze ihtiyacı olan nem ve bakımı sağlamak istiyorsanız NUXE Huile Prodigieuse serisi tam size göre!