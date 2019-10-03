Ekim Ayında Mutlaka Denemeniz Gereken En Yeni Güzellik Ürünleri

Sonbaharı tam anlamıyla hissedeceğimiz bu ayda; makyaj çantamızı da yeniliklere açmak gerekiyor.

İşte Ekim ayında mutlaka denemeniz gereken en yeni güzellik, makyaj ve cilt bakım ürünleri…

Herbivore Bakuchiol

Güçlü yumuşatıcı bileşenleri ve içeriğindeki asitlerle yaşlanma karşıtı bir etki sunuyor.

Armani Beauty Holiday Lip Collection

Armani şimdiden yılbaşı hazırlıklarına başladı bile! Yılbaşı koleksiyonu kapsamında çıkan bu metalik ruj, altın inci ışıltılarına sahip.

RMS Beauty ‘Un’ Cover-Up Cream Foundation

RMS’in concealerı yıllardır çok satılanlar listesinden inmeyen, ikonik kapatıcılardan biri. Şimdi ise aynı serinin fondöteni ile karşı karşıyayız. Bu ünlü formülü mutlaka denemelisiniz!

Mac Starring You Collection

Yılbaşına daha iki ay olabilir ancak hazırlıklara şimdiden başlamak gerekiyor. Bu seri, parti makyajlarınızın vazgeçilmezi olacak!

‘Tiffany & Love’ for Her Eau de Parfum

İçeriğinde mavi fesleğen,sequoia, zencefil ve sandal ağacı bulunduran bu parfüm; feminen ve maskülenin harika bir birleşimi.

SkinCeuticals Discoloration Defense Serum

Skinceuticals, yılın en büyük yeni formüllerinden biriyle karşınızda. Bu üründe klinik olarak koyu lekelerin görünümünü en aza indirdiği klinik olarak kanıtlanmış olan tranexamic asit, niasinamid ve sülfonik asit karışımı bulunuyor.













