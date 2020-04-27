Ekmeği Dondurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

COVID-19 pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz karantina durumu; bizi gıdaları saklama konusunda da pek çok soru işaretleriyle baş başa bırakıyor.

Gıda konusunda tasarruflu davranmamız gereken bu koronavirüs günlerinde gıdaları dondurmak en kullanışlı seçeneklerden biri. Peki ekmek nasıl dondurulur? Sıcak ekmeği dondurmak mantıklı mı? Dikkat edilmesi gerekenler neler? Ev yapımı somun ekmek ya da marketten alınan ekmek dondurulduktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli? İşte cevapları…

# Adım 1: Ekmeği Dilimleyin

Eğer ekmeği yeni pişirdiyseniz ya da hala sıcak bir ekmek aldıysanız; kesmeden önce tamamen soğuduğundan eöin olun. Soğuduktan sonra sandviç ya da tostta da kullanılabilecek incelikte dilimleyin. Tabii bunlar dilimlenmemiş ekmek aldıysanız geçerli.

# Adım 2: Sıkıca Kapatın

Ezmeden; mümkün olduğunda sıkı sıkı paketi kapattığınızdan emin olun. Bu wrap, muffin ya da simit gibi ürünler için de geçerli. Paketi kapattıktan sonra üzerine tarih de yazmayı unutmayın.

# Adım 3: Dondurun ve Unutmayın

En sevdiğiniz yerden satın aldığınız ekmeği veya ev yapımı somunu 8 aya kadar dondurabilirsiniz, ancak daha iyi sonuçlar elde etmek için ilk bir iki ay içinde kızartmanızı öneririz.

# Adım 4: Isıtma

İşte en iyi kısmı geliyor: Dondurulmuş ekmeği kızartmak ya da tost olarak bastırmak için öncesinde eritmek zorunda değilsiniz. Dilimi alın ve ısıtıcı aracınıza koyun. Ekmek kızartma makinesi ya da tost makinesi gibi…

Bütün bir somun nasıl dondurulur?

Dondurucuda bir bütün somun saklayabilirsiniz, tabii plastik bir paket veya aç-kapa plastik torbalara koyma şartıyla. Bütün bir somunu yeniden ısıtmak için folyoya sarın ve 400°F’lik bir fırına 15-20 dakika yerleştirin, ardından folyoyu çıkarın ve somunu birkaç dakika fırına geri getirin. Sonrasında dilimleyerek yiyebilirsiniz.