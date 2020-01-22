Elie Saab Haute Couture İlkbahar/Yaz Defilesinden Öne Çıkanlar

Elie Saab Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonu Paris Moda Haftası’nda kapsamında izleyiciyle buluştu.

İşte görkemli koleksiyondan öne çıkanlar…


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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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