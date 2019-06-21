Elle Fanning'in Yönetmen Sevgilisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hollywood'un şaşırtan çiftlerine bir yenisi daha eklendi.Genç yeteneklerden Elle Fanning, Max Minghella ile birlikte!

Bir süredir ilişki yaşadıkları düşünülen çift, ilk kez 2019 Met Gala'ya bir çift olarak katılarak söylentileri doğrulamıştı.

The Handmaid's Tale dizisinin yıldızı 32 yaşındaki Max Minghella ve 20 yaşındaki Elle Fanning arasında 12 yaş var. Çiftin Max Minghella’nın yönetmenliğini yaptığı ve başrolde Fanning’in oynadığı Teen Spirit filminin çekimleri esnasında yakınlaştığı ve ilişkilerinin başladığı tahmin ediliyor.

Minghella tarafından yazılan ve yönetilen Teen Spirit’te Elle Fanning, küçük bir kasabada yaşayan ve pop yıldızı olmak isteyen utangaç bir genç kızı canlandırıyor.

Nisan 2019’da bir röportaj esnasında Fanning’e ilişkisi hakkında soru sorulduğunda şu şekilde yanıtlamıştı: “Birlikte çalışmayı çok seviyoruz ve bu gerçekten çok özeldi. O çok iyi bir arkadaş. İstediğin herhangi bir filminde rol almayı çok isterim.”

Minghella ise çok daha iddialı bir açıklama yapmıştı: “Rüya projemde bu kadar mükemmel biri yer aldığı için minnettarım.”

Bu açıklamaların ardından çift Met Gala'ya birlikte katıldı, başka etkinliklerde görüntülendi ve New York sokaklarında yürürken kameralara yansıdılar.

Minghella’nın ilişki geçmişinde ise U2'nin solisti Bono'nun kızı Eve Hewson ve Kate Mara var. Fanning ise, en son 2017'de Dylan Beck ile birlikteydi.