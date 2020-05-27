Elon Musk Bebeğinin İsmini Neden Değiştirdi?

Müzisyen Grimes ve Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen bebeklerinin ismini değiştirmek zorunda kaldı. Bebeklerine “X Æ A-12” ismini koydukları açıkladıktan kısa bir süre süre değişikliğe gitmelerinin sebebi ise yasalarla ilgili.

Çiftin yaptığı isim açıklanmasından kısa bir süre sonra, Kaliforniya yasalarının, alfabenin dışındaki karakterlerin kullanması nedeniyle bu adı resmi olarak kabul etmediği ortaya çıktı.

Grimes ve Musk çifti “12” yi Romen rakamlarıyla değiştirerek çocuklarının ismini biraz değiştirmeye karar verdiler. Bebeklerinin yeni ismi; X Æ A-Xii olarak değiştirildi. Æ kısmının ise hala sorun teşkil ettiği biliniyor.