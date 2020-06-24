Emily Ratajkowski Artık Sarışın!

Kumral saçları imzası haline gelen Emily Ratajkowski; artık bir sarışın!

Çikolata kahvesi saçlarından platin sarısına dönen Emily Ratajkowski; saçlarını bugüne dek hiç boyatmamış.

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BLONDE. Thank you @kerastase_official 🤍 #kerastase

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Çikolata kahvesi saçlarından platin sarısına dönen Emily Ratajkowski; saçlarını bugüne dek hiç boyatmamış. “Güneş etkili California sarısı” rengi olarak tanımlanan saçları hakkında Ratajkowski “Hayatım boyunca saçlarımı boyatmamıştım. Doğum günümü yeni kutladım ve karantinadan taze bir görünümle çıktığım için çok mutluyum.

Güzelliğin eğlenceli ve etkileyici olması gerek. Bu şimdiye kadarki en eğlenceli görünümüm!”

Ratajkowski’nin bu değişimi kalıcı mı olacak yoksa onu yeniden kahverengi saçlarla görecek miyiz, merakla bekliyoruz…

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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