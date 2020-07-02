Emily Ratajkowski Kullandığı Cilt Bakım Ürünlerini Açıkladı
Başarılı model Emily Ratajkowski; sadece giyim stili ya da formuyla değil; her daim ışıldayan cildiyle de dikkat çekiyor.
Genelde “hiç yokmuş gibi” makyaj görünümüyle görmeye alıştığımız Emily Ratajkowski; sağlıklı cildini göstermekten yana.
Peki Emily Ratajkowski bu sağlıklı cildini neye borçlu?
Instagram’da konuyla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Emily Ratajkowski; kullandığı cilt bakım ürünlerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi.
Temizleyici
Bu zengin içerikli temizleme balmı makyajı ve kiri ciltten kolayca arındırarak besler. Neden Emily’nin favorisi olduğunu anlayabiliyoruz!
Nemlendirici
A-List ünlülerin favori dermatoloji uzmanının markasının bu nemlendiricisi; hem retinol hem kolajen barındırmasıyla muhteşem bir anti-aging kremi görevi görüyor.
Yüz Yağı
Biraz pahalı da olsa, antioksidan ve doğal nem içeren içeriğiyle cildi ışıltılı bırakan bir yapıya sahip olan bu yağ vaat ettiklerini yerine getirmesiyle fiyatını hak ediyor.
Sivilce Tedavisi
Salisilik asit içeren bu ürün; gözenekleri açıyor ve kızarıklıkları gideriyor. Üstelik oldukça uygun fiyatlı!
Emily Ratajkowski’nin Favori Makyaj Ürünleri