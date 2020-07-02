Emily Ratajkowski Kullandığı Cilt Bakım Ürünlerini Açıkladı

Başarılı model Emily Ratajkowski; sadece giyim stili ya da formuyla değil; her daim ışıldayan cildiyle de dikkat çekiyor.

Genelde “hiç yokmuş gibi” makyaj görünümüyle görmeye alıştığımız Emily Ratajkowski; sağlıklı cildini göstermekten yana.

Peki Emily Ratajkowski bu sağlıklı cildini neye borçlu?

Instagram’da konuyla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Emily Ratajkowski; kullandığı cilt bakım ürünlerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi.

ınstagram/EMRATA

Temizleyici

Omorovicza Thermal Cleansing Balm

Bu zengin içerikli temizleme balmı makyajı ve kiri ciltten kolayca arındırarak besler. Neden Emily’nin favorisi olduğunu anlayabiliyoruz!

Nemlendirici

Dr Dennis Gross Ferulic + Retinol Anti Aging Moisturiser

A-List ünlülerin favori dermatoloji uzmanının markasının bu nemlendiricisi; hem retinol hem kolajen barındırmasıyla muhteşem bir anti-aging kremi görevi görüyor.

Yüz Yağı

Omorovicza Miracle Facial Oil

Biraz pahalı da olsa, antioksidan ve doğal nem içeren içeriğiyle cildi ışıltılı bırakan bir yapıya sahip olan bu yağ vaat ettiklerini yerine getirmesiyle fiyatını hak ediyor.

Sivilce Tedavisi

Clean & Clear Advantage Gel

Salisilik asit içeren bu ürün; gözenekleri açıyor ve kızarıklıkları gideriyor. Üstelik oldukça uygun fiyatlı!

Emily Ratajkowski’nin Favori Makyaj Ürünleri