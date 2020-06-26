Emma Roberts İlk Bebeğini Bekliyor!

Ünlü oyuncu Emma Roberts ilk bebeğini bekliyor!

Sevgilisi Garrett Hedlund ile ilk bebeklerini bekleyen 29 yaşındaki oyuncu; henüz haberi doğrulamasa da US Weekly’ye konuşan kaynaklar haberi doğruladı.

Roberts ve Hedlund ilişkilerine Mart 2019’da başlamıştı. Bu ilişkiden önce Emma Roberts; uzun yıllar boyunca Evan Peters ile bir dargın bir barışık bir ilişki sürdürmüş, hatta bu süreçte Peters ile iki kez de nişanlanmıştı.

emma roberts ve garrett hedlund

Garrett ve Emma’ya yakın kaynaklar ise çiftin daha önceden arkadaş olduklarını ve bu aşkın zamanla geliştiğini belirtiyor. Aynı zamanda yine çifte yakın kaynaklara göre ikili henüz bir nişan ya da evlilik düşünmüyor. İlişkilerini “ciddi”den ziyade “eğlenceli” olarak tanımlıyorlar.