Emma Stone Gizlice Evlenmiş Olabilir Mi?

Geçtiğimiz gün Reezse Witherspoon’un canlı yayınına katılan Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone’un hayranları, onun gizlice evlenmiş olabileceğini düşünüyor!

Reese Witherspoon x Hello Sunshine YouTube kanalına bağlanan Stone; anksiyete hakkında bir sohbet gerçekleştirdi. İnci bulunan nişan yüzüğü yerine klasik evlilik alyansı takması ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

Bu durum, Emma Stone ve nişanlısı Dave McCary’nin gizlice evlenmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

So… are we all thinking about this or is it just me???? 🥺 pic.twitter.com/4jnpdFYsX4 — best of emma stone (@badpostestone) May 5, 2020

So… Emma got married? Omg! I'm so so happy for her! 💍💗 #EmmaStone pic.twitter.com/wzZVxzADRY — Emma Stone (@emmastone_ok) May 6, 2020

Stone’un nişan yüzüğünü bir Instagram karesinde ilk kez Aralık 2019’da görmüştük.

Yüzüğün tasarımcısı ise Tokyo merkezli tasarımcı Kataoka. Merkezinde sekiz milimetrelik bir inci bulunduran bu çarpıcı parça; aynı zamanda küçük elmaslarla çevrili. Yüzüğün 18 karatlık bej altın bandı da elmaslarla kaplanmış ve bu da parçayı inanılmaz derecede ışıltılı hale getiriyor.